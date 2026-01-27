Με το ξεχωριστό ραντεβού Πρωθυπουργού και κτηνοτρόφων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων να μετρά αντίστροφα, την εκρίζωση της ζωονόσου να αποδεικνύεται σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες και τα σενάρια για το εμβόλιο να προκαλούν σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα (μετά την περασμένη Πέμπτη) νέα σύσκεψη με αντικείμενο την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου είχαν καταγραφεί 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων και είχαν θανατωθεί 472.928 ζώα.

Η σημερινή σύσκεψη στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την εκ νέου απόκρουση σε ανώτατο επίπεδο του ψευδούς (όπως χαρακτηρίζεται) διλήμματος «εμβόλιο ή βιοασφάλεια».

Παράλληλα όμως συνιστά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς και υλοποίηση της δέσμευσής του ότι οι συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους μπλόκων και οργανώσεων ήταν μόνο η αρχή ενός ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου που επιδιώκουν ο ίδιος, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το κυβερνητικό επιτελείο.

Ασταμάτητη η νόσος

Παρά τα μέτρα που επικαιροποιούνται διαρκώς η νόσος δεν σταματά. Ενώ και η δημοσίευση της απάντησης του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά που κατέρριψε τις βολές ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε για τις υποδείξεις της Ευρώπης για εμβολιασμό, δεν έπεισε άπαντες.

Με τα προβλήματα, τους προβληματισμούς και την καχυποψία λοιπόν να παραμένουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να δώσει νέες απαντήσεις και πριν από τη συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους να απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης έναντι της νόσου στις Περιφέρειες – φέρνοντας τους επικεφαλής τους προ των ευθυνών τους - αλλά και να αντλήσει διδάγματα απ’ όσους κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τη νόσο.

Εξ ού και στη σημερινή σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητή Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων Χαράλαμπο Μπιλλίνη, θα συμμετάσχουν και οι 4 Περιφερειάρχες (Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτική Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο.

Αλλά και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην περιοχή του οποίου βασική απασχόληση είναι η κτηνοτροφία και η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί, ώστε να ενημερώσει για το πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Στόχος ο καλύτερος συντονισμός δράσης

Η φιλοσοφία του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού Κώστα Τσιάρα είναι πως το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με την αγαστή συνεργασίας πολιτείας - αρμόδιων φορέων - κτηνοτρόφων. Και με τη σημερινή σύσκεψη επιχειρείται ένας καλύτερος συντονισμός δράσης.

Και η ΕΕΔΕ άλλωστε έχοντας απορρίψει κατηγορηματικά τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα περί εμβολίου, έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι «χωρίς αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει». Και αυτή η στρατηγική προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Από τον περασμένο Οκτώβριο αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση και έλαβαν μέτρα περιορισμού.

«Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού», είναι το μήνυμα.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3 και 10 χιλιομέτρων γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Αναφερόμενοι στα σημερινά δεδομένα (καθώς σε 2, 3, ή 6 μήνες μπορεί να αλλάξουν) το αρμόδιο Υπουργείο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή έχουν επισημάνει πως πιθανός εμβολιασμός θα καταστήσει ιδιαιτέρως προβληματικές και αμφίβολες εξαγωγές πολύ κρίσιμων προϊόντων όπως η φέτα.