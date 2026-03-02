Μενού

Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ υπό τον Δένδια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Υπ΄ατμόν και η Ελλάδα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι συζητήθηκε στη νέα σύσκεψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κατά τη διάρκειά της, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Αποφασίστηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ