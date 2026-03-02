Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ υπό τον Δένδια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Κατά τη διάρκειά της, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
Αποφασίστηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί.
Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.
- Live Blog για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή πυρών Ισραήλ - Χεζμπολάχ, χτυπήματα και στον Λίβανο
- O μήνας που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, ο συναγερμός του Κικίλια και τα εύσημα στον υιό Κακλαμάνη
- Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ - Ο ρόλος Μοσάντ και CIA
- Όταν ο Τζιμ Κάρεϊ είπε «Aρκετά!» με τον εξευτελισμό της Κάμερον Ντίαζ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.