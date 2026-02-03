Νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση: Τι αλλάζει και γιατί θεωρείται κομβικό για την Ελλάδα

Η κυβέρνηση εισάγει στην Ολομέλεια το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ένα πλαίσιο που –σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου– στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ασφαλών, ελεγχόμενων οδών εισόδου για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί επί της αρχής από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ κρατά επιφύλαξη για την τελική του στάση. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψηφίζουν.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές ρυθμίσεις και η στόχευσή τους.

Νέο πλαίσιο για μετακλητούς εργαζόμενους

Το νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά συγκεκριμένο ηλικιακό όριο για τους μετακαλούμενους εργαζόμενους, ενώ επιτρέπει τη συμμετοχή Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ως άμεσων εργοδοτών. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

Καλύτερη οργάνωση της μετακλητής εργασίας.

Ταχύτερη διαδικασία για μεγάλα έργα ή στρατηγικές επενδύσεις, με δυνατότητα μετάκλησης έως 500 εργαζομένων ανά έργο.

Περιορισμός φαινομένων καταστρατήγησης και αδιαφάνειας.

Προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης – Μπλε κάρτα & νέες θεωρήσεις

Η Ελλάδα επιχειρεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στην προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η μπλε κάρτα της ΕΕ αυξάνει τη διάρκεια ισχύος της από 2 σε 3 έτη.

Δημιουργούνται νέες κατηγορίες θεωρήσεων: Tech visa για εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Talent visa για άτομα με εξειδικευμένα προσόντα.



Αυτές οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά σε τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας.

3. Νέο καθεστώς για φοιτητές από τρίτες χώρες

Το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση σπουδών και αγοράς εργασίας.

Η άδεια διαμονής για σπουδές ταυτίζεται πλέον με τη διάρκεια του προγράμματος .

Μετά την αποφοίτηση, οι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν για ένα έτος για αναζήτηση εργασίας ή ίδρυση επιχείρησης.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και διευκολύνει την αξιοποίηση νέων επιστημόνων.

Από το στάδιο υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, ενισχύονται οι δράσεις προένταξης ώστε:

να αποκτούν ταχύτερα πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

να μαθαίνουν ελληνικά,

να λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση.

Η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ως παράδειγμα τη δομή στο Κουτσόχερο, όπου εφαρμόζεται ήδη αυτό το μοντέλο: οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν σε μαθήματα και κατάρτιση από την πρώτη μέρα, με στόχο την ομαλή ένταξη και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Νέες προϋποθέσεις για 10ετή άδεια διαμονής

Το νομοσχέδιο επανακαθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 10ετούς άδειας διαμονής σε ενήλικες που είχαν εισέλθει ως ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Η προηγούμενη ρύθμιση είχε περιορισμένη εφαρμογή και παρουσίαζε κενά.

Μεταβατική διάταξη καλύπτει όσους έχουν φοιτήσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου ή λαμβάνουν εξατομικευμένη προστασία.

Αυστηροποίηση πλαισίου για ΜΚΟ

Το νομοσχέδιο θεσπίζει:

Δεσμευτικούς κανόνες εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου.

Αυστηρότερες ποινές για μέλη ΜΚΟ που εμπλέκονται σε διακίνηση ή παράνομη διαμονή.

Στόχος είναι η διαφάνεια και η αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.