Νέο «ροντέο» στην Βουλή για την ασυλία Μαρκόπουλου - «Δείχνετε εργαζόμενους σαν καταδότης», φώναζε η Κωνσταντοπούλου

Με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου. Υπερ της άρσης τάχθηκαν 234 βουλευτές (246 παρόντες), ικανοποιώντας το αίτημα της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και του ίδιου του βουλευτή, ο οποίος επιθυμούσε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση στην δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσε στις αρχές Ιουλίου ο Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τον Μαρκόπουλο για δημόσια συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ στην εκπομπή «Συνδέσεις», όπου χαρακτήρισε τον Κασσελάκη «επιχειρηματία πρόεδρο» «με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Τα «βέλη» Μαρκόπουλου

Τοποθετούμενος στην ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να έχεις μάθει στα πούπουλα των λαϊφστάιλ εκπομπών, των πρωινάδικων, και ξαφνικά, εσχάτως, να καταφεύγεις στις αγωγές, τις μηνύσεις, για να ανακτήσεις το χαμένο έδαφος, την απωλεσθείσα δημοσιότητά σου».

Αναφερόμενος στην πολιτική διαδρομή του κ. Κασσελάκη είπε ότι μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, «την είδε κεντροαριστερός και τώρα έχει φλερτ με τους “μακρονιστές” και την “Renew Europe”».

«Δεν θα τον αποκαλέσω πολιτικά απατεώνα, αυτό έχει γίνει από άλλους συναδέλφους που είναι και εμπειρότεροι από εμένα. Νομίζω, κ. Πολάκη, κι εσείς τον είχατε αποκαλέσει», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να τον επιβεβαιώνει λέγοντας «πολλές φορές».

«Εγώ αυτό που θα πω» συνέχισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι ότι «ένας καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο, [. . .] είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε ή καθόλου. Κατηγορεί εμένα γιατί μίλησα σε μία τηλεοπτική εκπομπή εναντίον του και τι είπα; Ότι είναι ένας επιχειρηματίας πρόεδρος, με γκρίζες business».

«Εξέφρασα μία πολιτικού χαρακτήρα άποψη. Και η οποία δεν ήταν έωλη. Δεν βασιζόταν στη γνώμη μου. Βασιζόταν σε μία απόφαση που πάρθηκε λίγες ημέρες πριν στα δικαστήρια […] και, κατόπιν αυτού, ήταν τηλεοπτική μου παρουσία». Είναι σαφές ότι εγώ έπραξα το κοινοβουλευτικό μου καθήκον. Παραταύτα, εγώ παρότι αισθάνομαι ασφαλής με όλα όσα είπα, και τα οποία θα υποστηρίξω στα δικαστήρια, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας», κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.

Μετωπική σύγκρουση με Κωνσταντοπούλου

Η διαδικασία, ωστόσο, πήρε εκρηκτικές διαστάσεις όταν τον λόγο έλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υποβαθμίζοντας την μήνυση Κασσελάκηως «παρωνυχίδα», η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κ. Μαρκόπουλο, συνδέοντάς τον αρχικά με «συγκάλυψη» στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.

«Ακόμα και πριν από λίγες ημέρες, (ο κ. Μαρκόπουλος) ήταν στο πλευρό του υπουργού υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη στην Νίκαια, σε αυτή την τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο, για την οποία δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου προσθέτοντας ότι «θα περίμενα, κ. Μάρκοπουλε, που ήσασταν δίπλα στον Γεωργιάδη, σε αυτήν την κατάπτυστη επιδρομή επίθεσης στους εργαζόμενους, να δώσετε μία εξήγηση.

Τι ρόλο διαδραματίζετε εκεί; Γιατί δείχνετε εργαζόμενους σαν καταδότης; […] Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε το λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς που δίνουν το αίμα τους, τον ιδρώτα τους, τη ζωή τους, τους συλλαμβάνετε και τους φέρνετε πισθάγκωνα δεμένους, να τους επιτίθεται σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;».

Ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «τελικά, το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του […] Αυτό το οποίο κάνετε συστηματικά και είστε βαρύτατα υπεύθυνη, είναι η “ρουβικωνοποίηση” του ελληνικού κοινοβουλίου […] Μπροστά στην κ. Κωνσταντοπούλου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας “statesman”. Στερείστε σοβαρότητας. Είστε φαιδρή πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε, δεν θα περάσει […] Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, είναι άλλο ο συνδικαλισμός κι άλλο ο χουλιγκανισμός. Όμως δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα. Πολιτικά μέχρι εκεί είσαστε […] Είστε μία πολιτική χούλιγκαν».

