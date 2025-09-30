Νίκη Κεραμέως για Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: «Παρακινείστε τον κόσμο να κάνει καταγγελίες»

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μίλησε για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων, μίλησε και για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ώρες εργασίας και τις υπερωρίες των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου από τον εργοδότη

Η Υπουργός Εργασίας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και ερωτηθείσα στο τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης αναγκάζει τον υπάλληλο να χτυπά την κάρτα άλλη ώρα ή να επιστρέψει χρήματα από τις υπερωρίες, δήλωσε: «Γενική απάντηση: 1555 να κάνουν ανώνυμη καταγγελία αν συμβεί το οτιδήποτε το οποίο θεωρούν ότι είναι παράνομο,.

Δεύτερη απάντηση, όταν παράδειγμα έρχεται ο εργοδότης και μου λέει ''χτύπησε την κάρτα να δείξεις ότι έφυγες και ξαναέλα'' , αν έρθει η επιθεώρηση εργασίας το πρόστιμο είναι στα 10.500 ευρώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Εγώ λέω επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία του καθένα να κάνει επώνυμη καταγγελία, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 1555 και να κάνει ανώνυμη καταγγελία. Άρα η παράκληση η δική μου είναι ''παρακινείστε τον κόσμο να κάνει καταγγελίες και να πάει η επιθεώρηση να τα ελέγξει».