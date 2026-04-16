Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου: «Η Νέα Δημοκρατία έκανε την αριστεία ανέκδοτο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση μιλώντας στη Βουλή, στα πλαίσια της προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Αφού μετέφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση του Γ. Μυλωνάκη, ανέφερε πως η συζήτηση στη Βουλή έχει στόχο να δείξει τα «πεπραγμένα της ΝΔ, που επτά χρόνια ακολουθεί τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές, με την χειραγώγηση των θεσμών να είναι καθημερινή και αποτελεί ευθύνη του κ. Μητσοτάκη».

Τόνισε επίσης «ο κατήφορος σύντομα τελειώνει και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας».

Ανδρουλάκης: «Κάνατε την "αριστεία" ανέκδοτο»

Επίσης δήλωσε πως η εποπτεία της ΕΥΠ από το Μέγαρο Μαξίμου, οδήγησε σε διορισμός προσώπων που ήταν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι οι απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες ημετέρων και το ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, δείχνουν τον τρόπο που κινήθηκε η κυβέρνηση και αναφέρθηκε εκ νέου στον Μακάριο Λαζαρίδη ρωτώντας αν ήταν ή δεν ήταν παράνομοι οι διορισμοί του.

Παράλληλα σχολίασε πως η «αριστεία» ηχεί πλέον ως ανέκδοτο στα αυτιά του ελληνικού λαού.

«Η ατιμωρησία στο δημόσιο παίρνει τέλος», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε «και σκελετούς από το ντουλάπι θα βγάλουμε», υπενθυμίζοντας ότι τα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ανοίγοντας το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η καταλήστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εγκληματική οργάνωση, έφερε την ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι 13 εμπλεκόμενοι έχουν το χρώμα της ΝΔ.

Όταν σας πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, κηρύσσετε τον πόλεμο στο βαθύ κράτος, δηλαδή στον εαυτό σας, η κυβέρνηση εκβιάζεται από έναν απόστρατο για το Predator.

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν καταλύει τη δημοκρατία απότομα, αλλά τη διαβρώνει σταδιακά, ευτέλισε το κοινοβούλιο με την επιστολική ψήφο για να μην διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη, Βορίδης, Αυγενάκης, αλλά και Αχ. Καραμανλής για την υπόθεση των Τεμπών.

Χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως εξαρτημένη από την εξουσία και τόνισε «σταθείτε έστω και μία στιγμή στο ύψος των περιστάσεων». Κάλεσε τον πρωθυπουργό να επιλέξει αν θα μείνει στην ιστορία ως ο «Έλληνας Νίξον» ή ο «Έλληνας Όρμπαν».

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη και επιδίδεται σε επικοινωνιακά παιχνίδια.

«Ο κόσμος κουβεντιάζει για την ακρίβεια, αλλά χωρίς ποιοτική δημοκρατία, θεσμούς και δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής, δεν μπορεί να υπάρχει εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, αλλά και μία άλλη πολιτική μακριά από ρουσφέτια, αδιαφάνεια, αναξιοκρατία».