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Νίκος Δένδιας: Τουρκική παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στο αεροσκάφος που επέβαινε

Το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια δέχθηκε παρενόχληση δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

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Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας | EUROKINISSI
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Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου δέχθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής,από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση.

Παρά το απρόσμενο περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Σημειώνεται, ότι στην Κύπρο γίνεται η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της οποία πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, που προβλέπει αμυντική συνδρομή και ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί.

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