Νότης Μηταράκης: Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση, σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο βουλευτής Χίου της ΝΔ, Νότης Μηταράκης επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκε στο αρχείο για τους Γ. Κεφαλογιάννη, Κ. Τσιάρα, Ν. Μηταράκη, Δ. Βαρτζόπουλο, Θ. Λεονταρίδη, Β. Βασιλειάδη και Κ. Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αναφέρει τα εξής:

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.

Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».