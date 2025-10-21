Ντόρα Μπακογιάννη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που ψηφίζεται σήμερα (21/10) ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το μνημείο των Τεμπών, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.

«Σε όλες τις χώρες του κόσμου, την ευθύνη την έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας γιατί είναι για μνημείο για πεσόντες που έπεσαν για την πατρίδα. Μόνο εδώ έχουμε καταφέρει να τσακωνόμαστε για αυτό.

Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει θέμα αυτό. Είναι μνημείο για τους πεσόντες, όχι για τα Τέμπη. Αν ήταν για τα Τέμπη, θα ήθελα μνημείο και για το Μάτι και τη Μαρφίν. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι.

Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε η πρώην υπουργός και κατέληξε:

«Αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποήθηκε ο πόνος αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν έγινε αυτό για το Μάτι; ».