O Άδωνις Γεωργιάδης ποζάρει με εφημερίδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο»

Μια ασυνήθιστη φωτογραφία ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη φωτογραφία, ο υπουργός εμφανίζεται στο γραφείο του στο υπουργείο Υγείας να διαβάζει την εφημερίδα «Εργατική Αλληλεγγύη», όργανο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ), το οποίο αποτελεί συνιστώσα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απεικονίζεται ως «Χάρος», με αναφορά στην πολιτική του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους «Εργατική Αλληλεγγύη» στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως… pic.twitter.com/sFEFIHSTUX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός εξηγεί ότι κάτω από το υπουργείο πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από εργαζομένους του ΕΣΥ που, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, πρόσκεινται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Όπως σημειώνει, τους κάλεσε στο γραφείο του, συνομίλησε μαζί τους και διάβασε την εφημερίδα τους, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφωνιών.

Την ίδια στιγμή, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν», μέλη του οποίου συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Κάνει λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας, με ράντζα και συνεχόμενες εφημερίες, λόγω ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι καλούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες, ζητώντας να σταματήσει η απόδοση της κατάστασης στη γρίπη και στον ανεπαρκή εμβολιασμό και να προχωρήσουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού.

Όπως επισημαίνουν, δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη ή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης, ενώ τονίζουν ότι το πρόβλημα με τα ράντζα στο «Αττικόν» δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά ένα χρόνιο ζήτημα που επιδεινώνεται διαχρονικά.