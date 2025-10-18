Ιατρικό απόρρητο σε αυτά δεν υπάρχει και ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε να δώσει σημαντικές πληροφορίες, όσον αφορά τον εαυτό του, για τις παρεμβάσεις ομορφιάς που κάνει. Έτσι λοιπόν, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας σε συνέδριο για τον τομέα των φαρμάκων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/10, αναφέρθηκε στα όσα κάνει για να είναι φρέσκος και όμορφος.

«Εγώ τα αποκαλύπτω αυτά. Δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ. Δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει μπότοξ. Έχω κάνει και μπότοξ, όχι πολύ όμως. Δεν χρειάζομαι ιδιαίτερα. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες...", τόνισε χαρακτηριστικά.



