Μενού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει για Πάνο Ρούτσι και Γενικό Νίκαιας: «Με σεβασμό στο απόρρητο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μετέφερε τις εξηγήσεις του Γενικού Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι.

Reader symbol
Newsroom
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες ότι το Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας εξέδωσε Δελτίο Τύπου, χωρίς συνεννόηση με τους γιατρούς, σχετικά με την κατάσταση του απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Με σημερινή ανακοίνωση, το νοσοκομείο ξεκαθαρίζει πως η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, χωρίς παρεμβάσεις και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου.

Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι» έγραψε στο facebook ο Υπουργός Υγείας, παραθέτοντας την σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ