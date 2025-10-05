Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει για Πάνο Ρούτσι και Γενικό Νίκαιας: «Με σεβασμό στο απόρρητο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες ότι το Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας εξέδωσε Δελτίο Τύπου, χωρίς συνεννόηση με τους γιατρούς, σχετικά με την κατάσταση του απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Με σημερινή ανακοίνωση, το νοσοκομείο ξεκαθαρίζει πως η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, χωρίς παρεμβάσεις και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου.

Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι» έγραψε στο facebook ο Υπουργός Υγείας, παραθέτοντας την σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.

