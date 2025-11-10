Άδωνις Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: «Οι Μανιάτες επαναστάτησαν γιατί είχαν όπλα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που έχει αυτή τη στιγμή τη θέση του υπουργού Υγείας, επανέλαβε χθες τη στάση του υπέρ της οπλοκατοχής, διατεινόμενος μεταξύ άλλων, ότι οι Μανιάτες και οι Κρητικοί ποδηγέτησαν τους εθνικούς αγώνες επειδή είχαν όπλα.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «η οπλοκατοχή αποτελεί στις ΗΠΑ παραδείγματος χάριν κεντρικό θέμα συζήτησης δύο αιώνων, το έχουν βάλει στο Σύνταγμά τους. Όλοι τους λένε ανοησίες; Βάλτε τον Καμπουράκη να πάει να φωτίσει τους Αμερικανούς που είναι ανόητοι».

Εδώ πρέπει να αναφερθεί, καθώς φαίνεται να διαφεύγει της αντιλήψεως του κ. Γεωργιάδη, πως στην Αμερική η οπλοκατοχή και οπλοχρησία αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης, λόγω των άκρατων θανάτων από πυροβόλα όπλα. Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ απέχουν παρασάγγας ως πρώτη χώρα στα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο.

Άδωνις: «Οι εθνικοί αγώνες έγιναν από Μανιάτες και Κρητικούς»

«Είναι σωστό που η αστυνομία έχει κατέβει κάτω. Είναι έγκλημα αυτό στα Βορίζια; Ναι. πρέπει να σταματήσουν οι βεντέτες; Ναι. Πρέπει να είναι καταγεγραμμένα τα όπλα και όχι παράνομα; Ναι. Στα Βορίζια ήταν παράνομα».

Φαίνεται πως ο κ. Γεωργιάδης δεν γνωρίζει τα σχετικά δεδομένα από τις ΗΠΑ, που βλέπει ως «λαμπρό» παράδειγμα, όπου το 43% των βίαιων ενόπλων εγκλημάτων, διαπράττονται με νόμιμα αγορασμένα όπλα και πυρομαχικά.

«Η θέση μου για την οπλοκατοχή δεν είναι κυβερνητική θέση, κακώς με βάζει μπροστά η αντιπολίτευση. Οι μισοί εθνικοί αγώνες έγιναν από τους Μανιάτες και από τους Κρητικούς, γιατί ήταν ένοπλοι. Δεν ήταν μπαγλαμάδες και κουραμπιέδες, τι να κάνουμε τώρα;», είπε ακόμα.

Φυσικά και εδώ φαίνεται πως ο υπουργός Υγείας ευνόητα, καθώς δεν είναι ιστορικός, δεν γνωρίζει πως η Ελληνική Επανάσταση, φερ' ειπείν, βρήκε ως ορμητήριο την περιοχή της Μάνης, όχι απλά λόγω της ύπαρξης όπλων, αλλά λόγω των ευνοϊκών σχέσεων των εντόπιων Μπέηδων με την Οθωμανική ηγεσία, που τους επέτρεπε μοναδική ελευθερία κινήσεων, και ως εκ τούτου το στοιχείο του αιφνιδιασμού.