Ο Ανδρουλάκης κατηγορηματικά κατά της Mercosur: «Θα είναι επώδυνη για την οικονομία»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ και «Δήμητρα» στον Βελβεντό Κοζάνης ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία.

Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις της συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε επίσης ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει τον λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, και στη γεωργική ανάπτυξη».

Ανδρουλάκης: «Επώδυνη για την οικονομία η Mercosur»

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε μία κυβέρνηση που δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και που επέτρεψε ένα πολύ μεγάλο ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν άνθρωποι τη παραγωγής.

Εμείς θέλουμε να έρθει μία άλλη εποχή. Μια εποχή, όπου προτεραιότητα σε όλη την περιφέρεια θα είναι η ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος. Που θα μπορεί αυτό το κίνημα να στηριχθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γι’ αυτό δεσμεύομαι ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης θα έχετε εσείς και όχι η εγχώρια ολιγαρχία, που σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής, εσείς να παράγετε την ενέργεια που θα καταναλώνετε.

Κλείνοντας, θέλω να δεσμευτώ, εδώ από το Βελβεντό, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις της συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή.

Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει τον λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, και στη γεωργική ανάπτυξη.

Ως άνθρωποι της περιφέρειας, πονάμε να βλέπουμε τα χωριά μας άδεια, τα καφενεία να κλείνουν. Και χαίρομαι γιατί η προσπάθειά σας δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για το συνεταιριστικό κίνημα.

Ένας δρόμος υγιής, ανταγωνιστικός, παραγωγικός, που είναι πραγματικά στολίδι για την εθνική οικονομία. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνετε εσείς, όπως και άλλοι συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα, ένα παράδειγμα βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, προοπτικής και ελπίδας για όλον τον ελληνικό λαό της περιφέρειας».