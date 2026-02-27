Ο Βαρουφάκης σχολιάζει τη δίωξη για το ecstasy: «Δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά ή τον νόμο»

O Γ.Γ. του Μέρα 25, Γιάνης Βαρουφάκης, σχολίασε προ ωρών την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να τον διώξει για «διαφήμιση» της χρήσης ναρκωτικών, επειδή ανέφερε σε εκπομπή την ουσία ecstasy.

Μέσω ανάρτησης στο X, ο πρώην υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε σκοπιμότητες που δεν έχουν σχέση με όσα του καταλογίζονται, και συνέδεσε τη δίκη του με την άνοδο του νεοφασισμού στον δυτικό κόσμο.

People ask me: “How can they indict you for saying you took an ecstasy pill 36yrs ago in Australia? Are they mad?” No, folks, they are not mad. This has nothing to do with drugs, with the law, with anything related to my actual interview. It is a reflection of what has been… — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) February 26, 2026

Βαρουφάκης: «Γελοία η δίωξη, έξαρση φασισμού στην Ελλάδα»

Έγραψε συγκεκριμένα: «Με ρωτούν: "Πώς μπορούν να σε κατηγορήσουν επειδή είπες ότι πήρες χάπι έκστασης πριν από 36 χρόνια στην Αυστραλία; Είναι τρελοί;" Όχι, παιδιά, δεν είναι τρελοί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά, με τον νόμο, με οτιδήποτε σχετίζεται με την πραγματική μου συνέντευξη.

Είναι μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει στην πολιτική σε όλη τη Δύση, με ελληνικά χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου εμφανίστηκαν νέα ακροδεξιά κόμματα για να υπονομεύσουν το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα (π.χ., το AfD στη Γερμανία, η Μεταρρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Αδελφοί Μελόνι στην Ιταλία ή η Λεπέν στη Γαλλία), στην Ελλάδα το κυρίαρχο κόμμα, αντίστοιχο των Συντηρητικών (Νέα Δημοκρατία) παραμένει κυρίαρχο στις δημοσκοπήσεις και στον δημόσιο διάλογο.

Ο λόγος πίσω από την επιτυχία τους είναι ότι κράτησαν τους νεοφασίστες ανάμεσά τους. Πράγματι, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, τους έδωσε κορυφαίες υπουργικές θέσεις (π.χ., Υγείας, Μετανάστευσης) για να τους κρατήσει υγιείς.

Επιθυμώντας να διασφαλίσει ότι τα πράγματα θα παραμείνουν έτσι και ότι οι νεοφασίστες δεν θα σχηματίσουν το δικό τους κόμμα, ο πρωθυπουργός έχει κάνει συμφωνία μαζί τους: Ο πρωθυπουργός και η νεοφιλελεύθερη κυρίαρχη παράταξή του μονοπωλούν τις οικονομικές συμφωνίες με την τοπική και παγκόσμια εταιρική ολιγαρχία, την οικονομική πολιτική γενικότερα.

Σε αντάλλαγμα, ο πρωθυπουργός έχει παραδώσει στους νεοφασίστες τα υπουργεία που ασχολούνται με δεξιούς πολιτισμικούς πολέμους (μετανάστευση, οικογενειακό δίκαιο, υγεία, ο ψεύτικος πόλεμος κατά των ναρκωτικών κ.λπ.).

Οι τελευταίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να προσελκύσουν την εκλογική τους βάση διασφαλίζοντας ότι η Ελληνική Ακτοφυλακή θα προκαλέσει πνιγμό μεταναστών στο Αιγαίο, ότι η αστυνομία θα προστατεύσει τους φασίστες και ότι άνθρωποι σαν εμένα θα παρενοχλούνται και θα σέρνονται στα δικαστήρια.

Εν ολίγοις, η γελοία δίωξή μου πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης, σε όλη τη Δύση, έξαρσης μιας ύπουλης νέας μορφής φασισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, με τιμάει η αποφασιστικότητά τους να με διώξουν - καθώς μου δίνει το προνόμιο να καλέσω ανθρώπους με καλή συνείδηση, από όλο τον κόσμο, να σταθούν μαζί, να τους αντιταχθούν».