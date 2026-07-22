Ο διάδοχος του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανησυχία της Προεδρίας για τη βροχή και η αυτόνομη Νίνα 

Όπως το έθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη χθεσινή εκδήλωση του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο αυτό σχήμα απαντά στο ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;».

Η προίκα του νέου προγράμματος είναι 23 δισ. εκ των οποίων τα 17,1 είναι νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,9 είναι η ολοκλήρωση έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Οι επενδύσεις θα γίνουν στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στην πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ αρχιτέκτονας του νέου ταμείου είναι ο Νίκος Παπαθανάσης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια πολλών υπουργών και περιφερειακών που είχαν μαζευτεί χθες στο Ωδείο Αθηνών. Και, όπως το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πήχης μπαίνει ψηλά για να επιτευχθεί επί της ουσίας η σύγκλιση με την Ευρώπη.

Το παράθυρο του Βλάχου για Σαμαρά

Ενόψει της δημιουργίας του κόμματος Σαμαρά, ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος που ανήκει στους καραμανλικούς εντός του κόμματος που εκφράζουν κατά καιρούς σοβαρούς προβληματισμούς για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, άνοιξε χθες μέσω του ραδιοφώνου των Παραπολιτικών σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους που όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί και αλίμονο σε εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και με μεγάλα λόγια και το βράδυ των εκλογών ή την επόμενη μέρα θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν», είπε, στέλνοντας μήνυμα τόσο στην ηγεσία της ΝΔ όσο και στον κ. Σαμαρά.

Η βροχή τρομάζει την Προεδρία

Μπορεί να είμαστε στο μέσον του καύσωνα, όμως στην Προεδρία της Δημοκρατίας η ανησυχία είναι εντελώς διαφορετική. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές το μεσημέρι προς απόγευμα της Παρασκευής, κάτι που θα δυσχεράνει πολύ τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και ήδη δουλεύεται ένα εφεδρικό σχέδιο, ώστε η δεξίωση να γίνει στη μεγάλα σάλα και ο διάλογος των πολιτικών αρχηγών σε κάποιο από τα σαλονάκια.

Ακόμα και μια μεσημεριανή βροχή μπορεί να εκτρέψει τον σχεδιασμό, καθώς το γκαζόν θα μουλιάσει και θα λασπώσει, καθιστώντας δύσκολη την παρουσία των εκατοντάδων καλεσμένων στον κήπο της Προεδρίας.

Η αυτόνομη πορεία της Νίνας

Είναι κοινό μυστικό στη Β' Πειραιώς ότι η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ είναι ante portas. Η ίδια συνεχίζει πάντως την αυτόνομη στρατηγική της, είναι ωσεί παρούσα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά δεν ασχολείται και με το κόμμα ούτε πληρώνει τη συνδρομή των βουλευτών, ενώ τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στην Κύπρο με αφορμή τη μαύρη επέτειο των 52 ετών από τον Αττίλα ως εκπρόσωπος της Βουλής.

Χθες μάλιστα έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο και συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης για τα εθνικά θέματα.