ΑΑΔΕ: Εγκαίνια του myPoint στον Κεραμεικό - Το «παρών» έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ένα νέο μοντέλο φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών εγκαινίασε στον Κεραμεικό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Υφυπουργού, Δημήτρη Μαρκόπουλου.



Πρόκειται για το «myPoint», έναν σύγχρονο φυσικό κόμβο που στοχεύει στον ριζικό ανασχεδιασμό της εμπειρίας των φορολογουμένων, αφήνοντας πίσω τη γραφειοκρατία των παραδοσιακών ΔΟΥ.



Κατά τον χαιρετισμό του, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της μετάβασης σε μια ανθρωποκεντρική διοίκηση, τονίζοντας ότι «το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στο γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του».

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η πραγματική καινοτομία δεν εξαντλείται στα ψηφιακά εργαλεία, καθώς σημαίνει «να ξανασχεδιάζεις μια υπηρεσία από την αρχή, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, αλλά με αφετηρία τις ανάγκες του ανθρώπου».



Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το νέο αυτό μοντέλο επιδιώκει να προβλέπει τις ανάγκες των πολιτών και να δίνει λύσεις νωρίτερα, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

«Αυτή η πρόοδος πρέπει να μετριέται στην πράξη, κάθε φορά που ένας πολίτης λέει: Αυτή τη φορά, το κράτος λειτούργησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα για όλη τη Δημόσια Διοίκηση το να γίνει αυτή η φράση ο κανόνας.



Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής σημείωσε ότι κάθε νέο σημείο αναβαθμίζει τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και απόλυτα προσβάσιμο δίκτυο εξυπηρέτησης.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της πιλοτικής λειτουργίας

Τα δεδομένα από τη δεκαπενθήμερη πιλοτική λειτουργία του «myPoint» στον Κεραμεικό δείχνουν ήδη θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σημείο επισκέφθηκαν 1.500 πολίτες (περίπου 100 ανά ημέρα), με το 87% των περιπτώσεων να αφορά την άμεση έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνολικά, μόλις τρεις υπάλληλοι της υπηρεσίας κατάφεραν να διεκπεραιώσουν επιτυχώς 981 αιτήματα.



Η νέα αυτή δομή βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική τριών ζωνών (Self-Service Point, Service Point και Back Office) και λειτουργεί σε απόλυτη συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων «my1521». Είναι ενδεικτικό ότι το τηλεφωνικό κέντρο, κατά το τελευταίο έτος, διαχειρίστηκε επιτυχώς περισσότερες από 639.000 κλήσεις, με τον μέσο χρόνο αναμονής για τον πολίτη να περιορίζεται στα μόλις 21 δευτερόλεπτα.