Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΚΟ της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Ο ορισμός Μαρκόπουλου, είναι σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο έτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης
