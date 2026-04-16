Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΚΟ της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη

Ο νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μετά από απόφαση του πρωθυπουργού.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος | Eurokinissi/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο ορισμός Μαρκόπουλου, είναι σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο έτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης

