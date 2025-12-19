Ο εκνευρισμός του Μητσοτάκη, οι μπηχτές Γαβριήλ σε Τσίπρα και η μεγάλη κερδισμένη της Εξεταστικής

Καθόλου χαρούμενος δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη δεύτερη άρνηση που εισέπραξε από τους αγρότες για έναν διάλογο, ο οποίος φαίνεται ότι με τους σημερινούς όρους δεν μπορεί να γίνει πριν το γύρισμα του χρόνου. Και για το Μαξίμου έρχονται αναγκαίες αποφάσεις, καθώς επί τάπητος τίθενται επιχειρησιακά και πολιτικά διλήμματα: τι θα κάνει η Αστυνομία, εφόσον οι δρόμοι κλείνουν πλήρως ή οι αγρότες πηγαίνουν να σηκώνουν μπάρες διοδίων; Και επίσης, πώς θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση πολιτικά απέναντι στο πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να φουσκώσει κι άλλο το καλάθι των παροχών; Άλλωστε υπάρχουν κι άλλες κοινωνικές τάξεις που εκνευρίζονται.

Ο Μητσοτάκης και η Belharra

Αν μπορούσα να στοιχηματίσω, θα σας έλεγα ότι ο Μητσοτάκης θα ήθελε να βρίσκεται στο Λοριάν της Γαλλίας και όχι στις Βρυξέλλες του Βελγίου χθες το μεσημέρι, ώστε να είναι παρών στην παραλαβή του Κίμωνα. Είναι προφανές ότι, όταν η φρεγάτα έρθει στην Ελλάδα, θα είναι στην... προβλήτα για να προϋπαντήσει, όμως εν προκειμένω αντικειμενικά ήθελε να πάει και το άφηνε ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή. Άλλωστε ο ίδιος είχε κάνει και προσωπικό χειρισμό, σε συνεννόηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ώστε να πάρει τελική μορφή το deal.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμάλουελ Μακρό στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου | Ελλ. Κυβέρνηση

Διαβάστε ακόμη: Φρεγάτα «Κίμων»: Προς κουαρτέτο Belharra το ελληνικό Ναυτικό - Ο οπλισμός και οι προδιαγραφές

Οι μπηχτές του Γαβριήλ στον Τσίπρα

Χθες σας έγραφα για ανθρώπους που ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον κατακεραύνωναν για τις επιλογές της τελευταίας δεκαετίας με αφορμή τον ευρωβουλευτή Παππά και τα ξεφτιλίκια του στο Στρασβούργο. Χθες ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε στενά με τον Τσίπρα για ένα διάστημα, δεν τον κατονόμασε μεν, τον περιέλουζε δε με μια σκωπτική ανάρτηση όλο νόημα. «Το γεγονός ότι αυτός που τραμπούκισε ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρ’ ολίγον υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας (με μεγάλες πιθανότητες να είχε εκλεγεί) αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σήψη της πολιτικής και της Αριστεράς, στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της». Μπηχτή όλο νόημα.

Η Ζωή και η αντιμετώπιση της

Στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μεγάλη συζήτηση χθες για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η εριστική της (για να το πω κομψά) συμπεριφορά. Ειδικά οι απροκάλυπτες επιθέσεις στη σύζυγο του Άκη Σκέρτσου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και εισέπραξε σκληρές επιθέσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον ίδιο τον υπουργό Επικρατείας που προειδοποίησε με μήνυση και αγωγή. Στο Μαξίμου συμφώνησαν πως δεν θα αφήσουν αναπάντητες τις προκλήσεις της Ζωής αφού κοινή δημοσκοπική διαπίστωση ήταν πως η μόνη κερδισμένη από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τα κακά νέα για το ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως η Μιλένα Αποστολάκη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην εξεταστική ωστόσο αντιλαμβάνονται πως αυτό δεν το πιστώνεται δημοσκοπικά το κόμμα. Κι αυτό γιατί τα πάντα τα σκεπάζει η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν κι αυτοί που θεωρούν ότι ο Ανδρουλάκης σύρθηκε από την αντισυστημική αντιπολίτευση σε μια σειρά ζητημάτων από τα οποία το ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν, δεν μπορεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Συζήτηση Τασούλα-Σπιροπάλι για τους Πεσόντες

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 Γιώργος Σούρλας έστειλε την Τετάρτη ευχαριστήριο επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Η αιτία είναι ότι ο κ. Τασούλας έθεσε στην υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, το θέμα της επέκτασης του Κοιμητηρίου της Κλεισούρας. Γιατί αυτό είναι σημαντικό; Διαβάστε μια μικρή ιστορία: Τα οστά των Ελλήνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 στην Αλβανία τοποθετούνται σήμερα σε κοντέινερ λόγω πληρότητας των στρατιωτικών κοιμητηρίων στη γειτονική χώρα. Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση παραχώρησε 10 στρέμματα για την επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας προκειμένου να ενταφιαστούν εκεί τα οστά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα και η κυρία Σπιροπάλι δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί. Στην ίδια επιστολή πάντως ο κ. Σούρλας εξέφρασε και τις ευχαριστίες του στον κ. Τασούλα για την υποστήριξή του στις προσπάθειες για την ανέγερση μνημείου στο Καλπάκι, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.