Φρεγάτα «Κίμων»: Προς κουαρτέτο Belharra το ελληνικό Ναυτικό - Ο οπλισμός και οι προδιαγραφές

«Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις περνούν σε μία νέα εποχή» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας κατά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας FDI HN «Belharra» F – 601 «Κίμων» στην Ελλάδα.

Η σημερινή μέρα έχει ξεχωριστή σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό, αφού σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας για τον ελληνικό στόλο, και ταυτόχρονα αποτελεί και το επιστέγασμα μιας πολυετούς πορείας.

Κατά την τελετή παράδοσης ο κ. Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα, μία νησιωτική χώρα, ζει και αναπνέει μέσα από την θάλασσα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς μεγάλες δυνατότητες».

Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο

Όπως είπε, η Φρεγάτα «Κίμων» φέρει ένα βαρύ και ιστορικό όνομα. «Ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας», είπε και τόνισε πως «ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας».

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα ενισχύει την δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίας ακόμη περισσότερο. «Η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός» είπε.

Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο» είπε με έμφαση.

Φρεγάτα «Κίμων» - Το οπλοστάσιο της νέας Belharra

Οι φρεγάτες FDI διαθέτουν τα πλέον σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα και τον ευαίσθητο χώρο μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, όπως και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που είναι κρίσιμες για τα εθνικά συμφέροντα, όπου η χώρα μας μετέχει σε διεθνείς αποστολές.

Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση είναι βαριά για την κατηγορία της. Το πακέτο προβλέπει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet και συμπληρωματική άμυνα σημείου με RAM, ώστε το πλοίο να μην εξαρτάται από μία μόνο “ζώνη” προστασίας.

Τεχνικές προδιαγραφές της φρεγάτας «Κίμων»

Εκτόπισμα : 4.500 τόνοι

: 4.500 τόνοι Μήκος : περίπου 122 μέτρα

: περίπου 122 μέτρα Πλάτος : 18 μέτρα

: 18 μέτρα Μέγιστη ταχύτητα : 27 κόμβοι

: 27 κόμβοι Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group