Ο Φάμελλος με ευθείες βολές κατά ΝΔ για το Ιράν: «Βαφτίσατε "αυτοάμυνα" τα εγκλήματα πολέμου»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε ευθείες βολές σήμερα κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη ΝΔ για γεωπολιτικά επικίνδυνη στάση απέναντι στη σύρραξη που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Δήλωσε συγκεκριμένα πως «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες της χώρας και μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Οι στιγμές απαιτούν από όλους σοβαρότητα, πλήρη ενημέρωση και συγκρότηση εθνικής γραμμής.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύρραξης στο Ιράν. Είχαμε επισημάνει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αποσταθεροποίηση που θα έχει συνέπειες και για τη χώρα μας».

Φάμελλος: «Χαρακτηρίσατε αυτοάμυνα τα εγκλήματα πολέμου»

«Ταυτόχρονα, είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Έφτασαν στην Κύπρο «Κίμων» και «Ψαρά»

Όμως αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με ένα άλλο πρόβλημα, ούτε με θανάτους αμάχων και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η λύση πρέπει να έρθει από τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

Γι’ αυτό και καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μία εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, που ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργεί συνθήκες ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Η Ελλάδα όφειλε να ενεργήσει προληπτικά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας, της Ειρήνης και της Ασφάλειας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όφειλε και οφείλει και σήμερα να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση στο Ιράν, που τροφοδοτεί περαιτέρω την αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Πόσο ακόμη θα υπηρετείτε την πολιτική του δεδομένου συμμάχου, λειτουργώντας ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου;

Ξεπεράσατε κάθε όριο. Υπερασπιστήκατε και ξεπλύνατε το Ισραήλ στη χθεσινή σας επικοινωνία με τον κ. Νετανιάχου. Χαρακτηρίζοντας αυτοάμυνα τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία, τις στρατιωτικές επεμβάσεις στις χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, εκθέτετε με τη στάση σας τη χώρα σε στρατηγικό κίνδυνο. Και θέλω να σας ρωτήσω:

Με ποιον κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας; Με τον κανόνα του Διεθνούς Δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού;

Γιατί όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, όλοι συμφωνήσαμε, και ορθά, ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Σήμερα, όμως, όταν πραγματοποιείται στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, δεν ισχύει η ίδια αρχή;

Ή μήπως για τους ισχυρούς συμμάχους κάνουμε εξαίρεση; Όπως πράξατε με τη Βενεζουέλα που μας είπατε ότι «δεν είναι ώρα για έλεγχο της νομιμότητας»;

Και σας ερωτώ: Αν αύριο υπάρξει αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με ποια συνέπεια θα επικαλεστούμε το Διεθνές Δίκαιο;

Πώς θα ζητήσουμε διεθνή στήριξη, αν σήμερα αποδεχόμαστε τον κανόνα του ισχυρού;».