Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στο 8ο δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 8ο δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον φετινό αγιασμό
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον φετινό αγιασμό | Eurokinissi
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε σήμερα (11/9) στον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του 2025-26.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε νωρίτερα το πρωί στο σχολείο, όπου τον υποδέχτηκαν παιδιά, εκπαιδευτικοί και ο ιερέας που τέλεσε τον αγιασμό. Ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε η τελετή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον φετινό αγιασμό
