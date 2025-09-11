Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στο 8ο δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε σήμερα (11/9) στον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του 2025-26.
Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε νωρίτερα το πρωί στο σχολείο, όπου τον υποδέχτηκαν παιδιά, εκπαιδευτικοί και ο ιερέας που τέλεσε τον αγιασμό. Ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε η τελετή.
