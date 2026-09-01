Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ειδικό σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη»: «Καλύπτουμε το χαμένο έδαφος στην ειδική αγωγή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα.

Σήμερα αποτελεί και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινίζονται στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του σχολείου Μυρτώ Μάλλη Πολάκη, και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο ειδικό σχολείο

Μητσοτάκης: «Καλύπτουμε το χαμένο έδαφος στην ειδική αγωγή»

«Η αλήθεια είναι ότι η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία.

Φέτος, μία στις τέσσερις προσλήψεις κατευθύνονται στην ειδική αγωγή, ενώ ταυτόχρονα έχουν προτεραιοποιηθεί τα ειδικά σχολεία στα προγράμματα αναβάθμισης υποδομών.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο ειδικό σχολείο

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες.

Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά, η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης, η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο ειδικό σχολείο

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο ειδικό σχολείο