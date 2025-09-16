Ο Λοβέρδος στα μπλε: Το παρασκήνιο της υποδοχής στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα 5 πρόσωπα

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ένα ιστορικό στέλεχος του κεντροαριστερού χώρου, τάραξε τα πολιτικά νερά αυτή την εβδομάδα, προσερχόμενος στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας.

Μία κίνηση που αναμένεται να ωφελήσει τόσο τον ίδιο, καθώς θα βάλει μία πιο στέρεη «σκεπή» πάνω από το κεφάλι του μετά την κατάρρευση του δικού του σχηματισμού, αλλά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διευρύνει το ψηφοφορικό του...κοινό.

Όπως αναφέρει το OPEN, αυτή η εξέλιξη βρισκόταν υπ' ατμόν εδώ και περίπου 6 χρόνια, από το 2019, και την επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας να «ανοιχτεί» προς τον κεντρώο χώρο.

Λοβέρδος: Μία προβλέψιμη μεταγραφή

Στην ουσία, όπως σχολιάζει το ρεπορτάζ, ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν είναι παρά η τελευταία, η έκτη συγκεκριμένα, σε μία σειρά υψηλού προφίλ «μεταγραφών» παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο γαλάζιο «στρατόπεδο».

Οι υπόλοιπες είναι:

Γιώργος Φλωρίδης

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Λίνα Μενδώνη

Κυριάκος Πιερρακάκης

Άκης Σκέρτσος

Ο κ. Λοβέρδος έχει επίσης σταθεί κατά τρόπο συνδαιτημόνας της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο της συγκυβέρνησης, με την τωρινή προσχώρησή του να υπηρετεί τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να ωχριούν μπροστά σε αυτά των αρχών της διακυβέρνησης.

Μένει να φανεί εάν ο Ανδρέας Λοβέρδος θα αναλάβει νευραλγικό ρόλο στην τωρινή ή μελλοντική εκδοχή της κυβέρνησης, δίπλα στους «τέως-νυν» συναδέλφους του.

Λοβέρδος: «Ώρα της εξαργύρωσης» - Αφορισμοί από το «Ορθόδοξο» ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει με αιχμή και ανησυχία την ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι η κίνηση επιβαρύνει την πολιτική αυτονομία της κεντροαριστεράς και αναζωπυρώνει παλιές λογικές κυβερνητισμού που το κόμμα θέλει να απορρίψει.

Διαβάστε ακόμα: Ο Λοβέρδος κατηγορούσε τον Μητσοτάκη για «κυβέρνηση των καρτέλ» και τα Τέμπη

Στελέχη υπενθύμισαν ότι ο Πρωθυπουργός του 2021 κατηγορήθηκε για απόπειρες χειραγώγησης εσωκομματικών διαδικασιών και ότι σήμερα υποδέχεται τον κ. Λοβέρδο, εκλαμβάνοντας την ένταξη ως «ώρα της εξαργύρωσης».

Ο Χάρης Δούκας ανέδειξε την κόπωση από λογικές «πάση θυσία» κυβερνητισμού και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να στέκεται απέναντι στη συντηρητική πολιτική, να διαφυλάξει την αυτονομία και να διεκδικήσει αλλαγή κατεύθυνσης με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Δηλώσεις από πηγές ΠΑΣΟΚ

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της.

Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» .

Δήλωση Χάρη Δούκα

«Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη. Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό» .