Ο Λοβέρδος κατηγορούσε τον Μητσοτάκη για «κυβέρνηση των καρτέλ» και τα Τέμπη και... προσχώρησε στη ΝΔ

Δεν προκάλεσε αίσθηση η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου, από τα εμβληματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και καιρό ετοιμάζοταν το έδαφος και απλά πήρε σήμερα (16/9) επίσημη μορφή με την κλασσική φωτογραφία και δηλώσεις τύπου «me τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Οι μη έχοντες ασθενή μνήμη και δεν είναι λίγοι αυτοί, δεν έχουν ξεχάσει τα «βέλη» του Ανδρέα Λοβέρδου, προεκλογικά για τις ευρωεκλογές, στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξή του στο «Βήμα», μόλις πριν έναν χρόνο (Απρίλιος του 2024), ο τότε πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες», καθώς είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, είχε κατηγορήσει ανοικτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως υπηρετεί τα καρτέλ.

«Στην Ελλάδα των καρτέλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην έχει υπηρετηθεί, τους υπηρετεί. Υπηρετεί την κερδοσκοπία» είχε πει χαρακτηριστικά αναφέροντας μάλιστα τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα, δεν είχε αποφύγει πολλάκις να χαρακτηρίσει ικανό πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι στη θέση αυτή, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει άλλος.

«Τον κάνει τυχερό, ελεύθερο, γιατί δεν έχει αντίπαλο. Κατά βάση δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα».Τόνισε μάλιστα, «αν δεν υπήρχε Πιερακάκης, που αξιοποίησε την πανδημία με την ψηφιοποίηση ορισμένων διαδικασιών, νομίζω οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν περπατήσει».

Λοβέρδος: «Θανατηφόρα στα Τέμπη η μη τήρηση των υποσχέσεων»

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη «μη τήρηση των υποσχέσεων της (κυβέρνησης) που αποδείχτηκε θανατηφόρα στα Τέμπη. Δεν υπήρξε αξιολόγηση.

Φταίει ο σταθμάρχης, λέει. Και ποιος τον έβαλε; Ρουσφέτι ηταν. Εσύ τον εβαλες» είχε πει χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας όμως να μιλήσει ανοικτά όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη.

Αυτό που είχε πει είναι: «Δεν κατάλαβα γιατί ο πρωθυπουργός δεν πήγε στη Βουλή όταν γινόταν το πόρισμα για την εξεταστική επιτροπή. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί βιάστηκαν να κλείσουν την εξεταστική και να μην ακούσουν όλους τους μάρτυρες».

Προφανώς, όλα πλέον έφτιαξαν. Πολεμήθηκαν τα καρτέλ, μεταρρυθμίσεις έγιναν και έτσι ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ.

