Ο μικρομεγαλισμός των αρχηγών, ο καφές του Ανδρουλάκη στο γραφείο του Μητσοτάκη και η κοινωνική συμφωνία 

Με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο προσπαθούν να αποκτήσουν θέση στο τραπέζι οι αρχηγοί των κομμάτων της Αριστεράς. Με κοινή τους επιστολή στον Τασούλα ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης ζητούν Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ενώ το ίδιο ζήτησε και η Κωνσταντοπούλου με δική της δημόσια παρέμβαση. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ουσιαστικής συνεννόησης, αλλά οι άνθρωποι θέλουν επικοινωνιακά να μπουν στο κάδρο της παρέμβασης.

Γενέθλια στη Βουλή

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 58 του χρόνια, ενώ καμιά φορά σε ανθρώπους που γνωρίζει αρκετά χρόνια λέει χαριτολογώντας ότι... γέρασε στη θέση του πρωθυπουργού, ενθυμούμενος στάσεις της διαδρομής του μέχρι σήμερα. Πάντως, να περάσεις τα γενέθλιά σου στη Βουλή με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς συζητώντας για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ομολογώ ότι δεν φαντάζει ιδανικό. Να δούμε αν θα υπάρξει κέρασμα.

Διαβάστε ακόμη: Η τετραπλή στρατηγική της κυβέρνησης για τον πόλεμο στο Ιράν

Η ανοιχτή κουβέντα στο γραφείο του Μητσοτάκη

Όταν έκλεισαν οι πόρτες χθες το μεσημέρι στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε έναν ελληνικό καφέ σκέτο και η συζήτηση ξεκίνησε γρήγορα. Μου λένε πηγές και από τις δύο μεριές ότι, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους είναι κακές και όλο και χειρότερες μετά την υπόθεση των υποκλοπών, εντούτοις η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών ήταν σοβαρή και ουσιαστική υπό το πρίσμα των δραματικών εξελίξεων. Στο επίκεντρο ήταν αποκλειστικά τα θέματα της ατζέντας και τίποτα άλλα και πιο συγκεκριμένο οι εξελίξεις στο πεδίο και στην Κύπρο, η ευρωπαϊκή στάση που δεν έχει γενικώς ικανοποιήσει την Αθήνα και τη Λευκωσία ιδιαίτερα, ο εγκλωβισμός Ελλήνων στις χώρες του Κόλπου και η αδυναμία να υπάρξει μαζική εκκένωση σύντομα, αλλά και οι συνέπειες στην οικονομία. Ειδικά για το τελευταίο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς φαίνεται η σύγκρουση χρονικά να παρατείνεται.

Τι είδε ο Βέλγος στην Αθήνα;

Μέσα στο γεωπολιτικό χάος που πυροδοτούν οι εξελίξεις στο Ιράν, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του World Health Organization, Hans Kluge, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία παραμένει στρατηγική προτεραιότητα ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αστάθειας.

Βέβαια οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις από την περίοδο της πανδημίας. Η παρουσία του κ. Kluge στην Αθήνα συνδέεται με την παρουσίαση του προγράμματος Health-IQ στο Υπουργείο Υγείας, ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης και εργαλεία λογοδοσίας, που εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως μάλιστα έμαθα η Ελλάδα θα αποτελέσει τον «πιλότο» εφαρμογής αυτού του προγράμματος για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από την χρήση του και να χρησιμοποιήσει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Αριστοτέλους 17, μαζί με τον υπουργό Υγείας Γεωργιάδη και τον επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα Joao Breda, παρουσίασαν το πρόγραμμα σε κατάμεστο αμφιθέατρο με ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Οκτωβρίου 2020 ο τότε υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας υπέγραφε στην Κοπεγχάγη την ίδρυση του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα — μια απόφαση που έξι χρόνια μετά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Νίκη της κοινωνικής συμφωνίας

Δεν πέρασαν ούτε δύο εβδομάδες από την ψήφιση της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και η πρώτη συλλογική σύμβαση με τις νέες, ευνοϊκές διατάξεις του νόμου είναι ήδη γεγονός. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, είχε δεσμευτεί για ταχύτερη και πιο ευέλικτη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, με δυνατότητα ευκολότερης επέκτασης και διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη τους. Η πρώτη συμφωνία προβλέπει αυξήσεις αποδοχών έως και 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολουθούν και άλλες σημαντικές συμβάσεις που θα καλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.