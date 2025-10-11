Ο Μητσοτάκης άλλαξε στέφανα: Πάντρεψε στενό του συνεργάτη με την κόρη του Γιακουμάτου

Κουμπάρος έγινε χτες Παρασκευή (10/10) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γαμπρός ήταν ο επί χρόνια στενός του συνεργάτης, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος και η Εβίνα Γιακουμάτου, κόρη του βουλευτή και τέως υπουργού, Γεράσιμου Γιακουμάτου.
