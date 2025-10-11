Μενού

Ο Μητσοτάκης άλλαξε στέφανα: Πάντρεψε στενό του συνεργάτη με την κόρη του Γιακουμάτου

Γαμπρός ήταν ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος και η Εβίνα Γιακουμάτου.

Reader symbol
Newsroom
Mitsotakis koumparos
Μητσοτάκης Κουμπάρος | Instagram
  • Α-
  • Α+

Κουμπάρος έγινε χτες Παρασκευή (10/10) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γαμπρός ήταν ο επί χρόνια στενός του συνεργάτης, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος και η Εβίνα Γιακουμάτου, κόρη του βουλευτή και τέως υπουργού, Γεράσιμου Γιακουμάτου.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ