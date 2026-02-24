Μενού

O Μητσοτάκης αύριο στον Έβρο: Αυτοψίες σε πλημμυρισμένες περιοχές και έργα υποδομής

Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στον Έβρο για αυτοψίες σε πλημμυρισμένες περιοχές, έργα υποδομής και το 2ο Προσυνέδριο της ΝΔ.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης | EUROKINISSI
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

