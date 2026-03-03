Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη για τη Μέση Ανατολή: «Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με σκοπό την ενημέρωσή του για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής αναφέροντας ότι έχει γίνει προεργασία, ωστόσο είναι δύσκολη η απομάκρυνσή τους μέχρι να «ανοίξουν» πάλι οι πτήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα: «Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Επιπλέον, στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ενημέρωση για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό και επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.