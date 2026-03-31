Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον πρόεδρο των Εμιράτων: Έκφραση αλληλεγγύης στους λαούς του Κόλπου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου.
Υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.
