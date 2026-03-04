Ο Μητσοτάκης στην αντεπίθεση για Μέση Ανατολή και Κύπρο: «Πατριώτες της φακής οι δεξιά της ΝΔ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε προ ολίγου τη δευτερολογία του στη Βουλή, απαντώντας στην ομοβροντία κατηγοριών της αντιπολίτευσης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο πρωθυπουργός, σχετικά με κόμματα δεξιά της ΝΔ αναφορικά με τη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο, τόνισε: «Διαπίστωσα αμηχανία και αφωνία. Κάποτε μίλησα για πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές όταν χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο».

Για την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, υπογράμμισε: «Ας θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή φυλακίστηκε, της αποδόθηκαν κατηγορίες και χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της ΝΔ».

Μητσοτάκης: «Περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα από το ΚΚΕ»

«Και χαίρομαι που τουλάχιστον σε αυτό υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για την ορθότητα της απόφασης. Αφορά σε μια τραυματική περίοδο ως προς τα κοινοβουλευτικά δρώμενα που θέλω και ελπίζω να αφήσουμε οριστικά πίσω μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε στη συνέχεια κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα για τη στάση του για την κυβερνητική εμπλοκή στην Κύπρο:

«Απογοητεύτηκα από την τοποθέτηση του ΓΓ του ΚΚΕ σχετικά με την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να παράσχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο κύριε Γενικέ Γραμματέα.

Θα περίμενα από εσάς στο ζήτημα αυτό μεγαλύτερη υπευθυνότητα, όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα έμπρακτα συνδράμει την Κύπρο σε μία πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία».