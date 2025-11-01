Ο Νικόλαος Τσάφος έπαθε «Γιώργο Μίνο»: «Ένα έργο, που είναι έργο, το έργο» - «Έχετε κάποιο πρόβλημα;»

Πολλοί θα έχουν παρατηρήσει τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Γιώργο Μίνου, ο οποίος κάθε δύο άντε τρεις λέξεις αναφέρει τη λέξη «ΠΑΟΚ», προφανώς από την υπερβολική αγάπη του για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό έπαθε μέσα στη Βουλή και ο Νίκος Τσάφος.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν χρησιμοποίησε φυσικά, τη λέξη «ΠΑΟΚ», δεν γνωρίζουμε καν ποια ομάδα υποστηρίζει, αλλά τη επαναλάμβανε συνεχώς τη λέξη «έργο», με αποτέλεσμα κανείς να μην καταλαβαίνει τι θέλει να πει.
Μάλιστα, ο Μάριος Σαλμάς του ΣΥΡΙΖΑ, τον ρώτησε: «Δεν μου απαντήσατε, έχετε κάποιο πρόβλημα;».
Δείτε και τον Γιώργο Μίνο επί τω «έργω».
