Ο Νίκος Δένδιας στη Λευκωσία: Στρατηγικές επαφές για άμυνα και Ευρώπη

Στη Λευκωσία βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Κύπριο ομόλογό του. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τέθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής ισχύος Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE, σχολιάζοντας την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί σε αυτόν.

Τόνισε ότι «όποιος απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε έναν μηχανισμό που έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση της επιθετικότητας», υπογραμμίζοντας πως η προστασία του ευρωπαϊκού χώρου αφορά όχι μόνο τη γεωγραφία αλλά και τις αξίες, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή, στην Κύπρο οι κατοχικές δυνάμεις επιχειρούν εκ νέου να προωθήσουν θέσεις στη «νεκρή ζώνη», γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Παράλληλα, από την Άγκυρα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του σχεδιάζει να μετατρέψει τις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένα έργα σε διάφορες χώρες, με τη Λιβύη να περιλαμβάνεται στις πρώτες επιλογές.