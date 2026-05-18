Ο οδικός χάρτης της ΝΔ προς τις εκλογές του 2027 δια στόματος Μητσοτάκη: Οι στόχοι και τα «καρφιά»

Θέτοντας ξεκάθαρα το στόχο μίας τρίτης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάραξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ τον οδικό χάρτη της παράταξης στο δρόμο προς τις εκλογές του 2027, τις οποίες όρισε ως πρώτο σταθμό για τη νέα «εθνική αποστολή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκρυστάλλωσε τα διλήμματα της κάλπης με έμφαση τη σταθερότητα και προσωποποίησε το κεντρικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Φαμελλος ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος». Το οπτικοποίησε, δε, με την εικόνα του τριψήφιου πρωθυπουργικού τηλεφώνου υπό το ερώτημα «γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;».

Στη στρατηγική του προς τις εκλογές που επανέλαβε ότι θα γίνουν το 2027, παίζει σημαντικό ρόλο και η ανάδειξη της περιφερειακής και διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς οι πολίτες εκτιμάται ότι αντιλαμβάνονται καλύτερα την ανάγκη για γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις της ηγεσίας αλλά και της αξιοπιστίας της χώρας που απαιτούν πολιτική σταθερότητα. Γι’ αυτό και όπως το έθεσε ο κ. Μτησοτάκης: «αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες, σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή».

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η ενότητα και η συσπείρωση. Με το Μέγαρο Μαξίμου να θεωρεί κρίσιμο μέγεθος για το στοίχημα της αυτοδυναμίας το πολιτικό κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βλέμμα στραμμένο εκτός από την παραδοσιακή συμπαγή βάση της ΝΔ και σε όσους έδωσαν στην παράταξη τις μεγάλες νίκες του 2019 και 2023. Σε αυτό το «πλατύ ποτάμι» όπως το έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα, μέρος του οποίου προτίμησε την αποχή στις ευρωεκλογές και πλέον έχει μετακινηθεί στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων χωρίς όμως να έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη στη ΝΔ. Εξ ού και οι παραινέσεις του προς Υπουργούς και βουλευτές για μετριοπάθεια, αποφυγή εντάσεων στις δημόσιες δηλώσεις τους και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με επιχειρήματα.

Η επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων του κέντρου που πήραν αποστάσεις από τη ΝΔ και η κυριαρχία της σε αυτό το χώρο περνά και μέσα από τη σύγκριση των πεπραγμένων της κυβέρνησης με τους πολιτικούς της αντιπάλους και δη με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι απευθύνονται σε αυτή τη δεξαμενή. Γι’ αυτό και παρότι όπως ξεκαθάρισε «δεν διαλέγουμε αντίπαλο» έχοντας ήδη ορίσει ως αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν παρέλειψε να «καρφώσει» αμφότερους χωρίς να τους κατονομάσει.

«Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας πως μόνο η ΝΔ μπορεί να ανταποκριθεί στα τέσσερα «σίγμα» που απαιτεί η κοινωνία: Σταθερότητα. Συνοχή. Συνέπεια. Συνέχεια.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής για μία τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη θα βρίσκεται επίσης η διαρκής υπόμνηση του συνθήματος «το είπαμε, το κάναμε» με απτά παραδείγματα υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΝΔ ως απόδειξη όσων μπορεί ακόμα να πράξει. Καθώς και η υπόσχεση για επιπλέον μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών με στόχο τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή, αλλά και η ενίσχυση της άμυνας ως «ισχυρό» χαρτί της παράταξης.