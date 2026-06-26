Ο Τσίπρας «βύθισε» τις ελπίδες Φάμελλου και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μεγαλύτερη δίνη

Οριστικό φρένο στα σχέδια του Σωκράτη Φάμελλου για συνεργασία με την ΕΛΑΣ έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, οδηγώντας σε αδιέξοδο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και σε ακόμη μεγαλύτερη δίνη την Κουμουνδούρου.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στη χθεσινή του συνέντευξη στον Alpha έκανε ξεκάθαρο ότι δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που έχει κλείσει τον κύκλο του, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας βρέθηκε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς η στρατηγική που ξεδίπλωσε στην εισήγηση του και είχε να κάνει με τον οδικό χάρτη μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου προσκρούει στην άρνηση Τσίπρα.

Μάλιστα, εκτός από τις βολές που δέχθηκε από την ομάδα της μειοψηφίας με επικεφαλής Πολάκη, Παππά και Δούρου τα περισσότερα μέλη της πολιτικής Γραμματείας δεν στάθηκαν στο πλευρό του και δεν πήραν τον λόγο να υπερασπιστούν το σχέδιο του.

Άλλωστε, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν άφησε κανένα περιθώριο για συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνοντας επί της ουσίας όσους στην Κουμουνδούρου έλεγαν πως δεν υπάρχουν δείγματα γραφής από την Αμαλίας για οποιαδήποτε συνεργασία των δύο κομμάτων.

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Ωστόσο ο Σωκράτης Φάμελλος, υπερασπιζόμενος την στρατηγική του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, έκανε αιχμηρές τοποθετήσεις ενώ φαίνεται πως η αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από τη συνεδρίαση είχε να κάνει με το γεγονός πως εξελαβε ως ειρωνεία το ότι ο κ. Φαμελλος του είπε πως αν και δεν είναι μέλος του οργάνου θα άκουγε τι είχε να πει.

Βέβαια ο Σφακιανός βουλευτής, με τις δηλώσεις του έδειξε τον δρόμο που θα ακολουθήσει ζητώντας εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές εφόσον δεν υπάρχουν εκλογικές συνεργασίες.

Εντούτοις αν και οι Πολάκης, Παππάς και Δούρου έλεγαν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είχαν συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές για να προκαλέσουν νέα Κεντρική Επιτροπή, το ότι δεν προχώρησαν σε μια κίνηση κατάθεσης τους στη χθεσινή συνεδρίαση, οδηγεί την πλειοψηφία στο συμπέρασμα πως δεν έχουν την οργανωτική δύναμη για να τις συγκεντρώσουν.

Όμως, πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα υπάρξουν στελέχη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που θα υπογράψουν το κείμενο Πολάκη.

Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες σήμερα η ομάδα Πολάκη θα καταθέσει τις υπογραφές για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή και επομένως εντός 15 ημερών πρέπει να γίνει.