Δημοσκόπηση Real Polls: Τα νέα δεδομένα με τα ποσοστά των κομμάτων - Το προβάδισμα και οι ανατροπές

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και σαφή ανακατάταξη στη μάχη για τη δεύτερη θέση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20-22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 25,8%, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με τον Μάιο. Στη δεύτερη θέση αναδεικνύεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με 18,2%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο και διευρύνοντας τη διαφορά της από τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 9,4%, παρουσιάζοντας απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,9%.

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Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 28,3%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ενισχύεται περαιτέρω στο 21,4%, εδραιώνοντας τη θέση της ως βασικός εκφραστής του αντιπολιτευτικού χώρου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφεται στο 11,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 9,9%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα καθώς απευθύνεται σε ένα σταθερό εκλογικό ακροατήριο που θεωρεί τη σταθερότητα και τη συνέχεια ως βασικό πολιτικό διακύβευμα. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να απορροφά μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων που αναζητούν πολιτική αλλαγή, προσελκύοντας κυρίως πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τμήματα της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΜέΡΑ25 και της αποχής.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα, καθώς το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν εκφράζεται από κανέναν από τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς.