Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για τα μπλόκα, η νέα διάψευση των αισιόδοξων και το αίτημα της Ζωής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ξεκάθαρος χθες: την Τετάρτη οι αγρότες θα ακούσουν τι έχουν λαμβάνειν από την κυβέρνηση και από εταιρίες οπως η ΔΕΗ και πέραν τούτου ουδέν.

Με άλλα λόγια, θα υπάρξουν θετικές ρυθμίσεις, αλλά δεν θα γίνει εκτεταμένη διαπραγμάτευση, από τη στιγμή που οι αγρότες αγνόησαν επί εβδομάδες την πρόσκληση για διάλογο.

Καταλαβαίνω ότι τις σχετικές ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες του πακέτου θα κάνουν ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος έχει τον ρόλο του ταμία της κυβέρνησης και είναι πρόσωπο της άμεσης εμπιστοσύνης τόσο του πρωθυπουργού όσο και του κ. Πιερρακάκη.

Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για τα μπλόκα

Χθες έγινε στο Μαξίμου μια σύσκεψη σε στενότερο κύκλο υπό τον πρωθυπουργό και με παρόντες τον Τσιάρα και τον Χρυσοχοϊδη.

Πρέπει να σας πω ότι είναι ζήτημα απόφασης του Μητσοτάκη πόσο σκληρά θα πάει η Αστυνομία στα μπλόκα μετά τα Φώτα και αν θα επιτρέψει στους αγρότες να κάνουν μια σειρά ενεργειών ακόμα, κλείνοντας παρακάμψεις και τελωνεία σε όλη τη χώρα.

Μην αποκλείσετε την πιο σκληρή προσέγγιση που δεδομένα θα φέρει συγκρούσεις, καθώς η κυβέρνηση γράφει ζημιά ούτως ή άλλως.

Η διάψευση των αισιόδοξων

Τα όσα θα σας μεταφέρω ειναι απολύτως αληθή και διαψεύσεις δεν δέχομαι. Πριν από μερικές μέρες, κορυφαίος αγροτοσυνδικαλιστής που προέρχεται από τον χώρο του ΚΚΕ επικοινώνησε με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης και του είπε ότι θα πάει στην Πανελλαδική Σύσκεψη με εισήγηση για προσφυγή στον διάλογο, ώστε να υπάρξει και μια διέξοδος.

Βέβαια, ο ίδιος έβγαινε στα ΜΜΕ και έλεγε ότι στην Πανελλαδική οι αγρότες θα πάνε στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Ο υπουργός άκουσε πάντως τις διαβεβαιώσεις του συνδικαλιστή, για να καταλάβει με σκληρό τρόπο μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι είτε τον κοροϊδευε είτε και ο ίδιος άλλα του έλεγε και μετά άλλα έκανε, κατόπιν πιέσεων για τη γραμμή του.

Πάντως, είναι δεδομένο ότι στην κυβέρνηση δεν είχαν σοβαρούς διαύλους και επίσης πάλι διαψεύστηκαν οι αισιόδοξοι που έλεγαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο περιβάλλον διαλόγου, όταν από νωρίς ήταν σαφές ότι οι σκληροί των μπλόκων δεν αποσκοπούσαν σε κανέναν διάλογο.

Όλοι στις περιφέρειες

Ίδρωσαν χθες στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βρουν βουλευτές ή στελέχη να στηρίξουν τις θέσεις του κόμματος σε τηλεοπτικά πάνελ.

Η επίσημη δικαιολογία είναι πως οι περισσότεροι είναι στις περιφέρειές τους – εγώ πάλι ξέρω πως αρκετοί έκαναν ακόμη διακοπές. Δεν τους κακολογώ. Άλλωστε κάποιοι εξ αυτών γνωρίζουν ότι θα περάσουν τον τελευταίο τους χρόνο στη Βουλή, αφού το κόμμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προοπτική.

Η Ζωή θέλει συζήτηση για τη Βενεζουέλα

Χθες η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να συγκληθεί η Βουλή και να συζητήσει το θέμα της Βενεζουέλας.

Ο κ. Κακλαμάνης απάντησε ότι δεν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός. Παρ' όλα αυτά, εάν μια τέτοια συζήτηση πραγματοποιηθεί θα πάρω ποπ κορν και θα παρακολουθώ την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εγκαλεί τους πρώην συντρόφους της για σχέσεις με το καθεστώς Μαδούρο.