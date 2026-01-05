Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο του 2024 παρουσιάζοντάς το ως σκηνές πανηγυρισμών για τη σύλληψη Μαδούρο

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X, στην οποία σχολίαζε εικόνες «πανηγυρισμών» στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, βασίστηκε σε βίντεο που τελικά δεν προέρχεται ούτε από τη χώρα ούτε από το συγκεκριμένο γεγονός.
Ο υπουργός Υγείας συνέδεσε τις εικόνες με μια ιστορική αναλογία για την Ελλάδα του 1973, υποστηρίζοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας «ζει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του».
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το factreview.gr, το βίντεο που χρησιμοποίησε δεν αφορά πανηγυρισμούς για την απαγωγή Μαδούρο. Πρόκειται για υλικό που κυκλοφορεί στα social media από τον Σεπτέμβριο του 2024, τραβηγμένο στον Παναμά, από συγκέντρωση υποστηρικτών της αντιπολίτευσης - της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο και του Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια - σε πορεία κατά του καθεστώτος Μαδούρο.
Το βίντεο όταν αναρτήθηκε για πρώτη φορά
Το factreview.gr επισημαίνει επίσης ότι μεγάλο μέρος των πραγματικών πανηγυρισμών μετά την απαγωγή του Μαδούρο καταγράφηκε εκτός Βενεζουέλας, ενώ εντός της χώρας οι κινητοποιήσεις ήταν κυρίως διαμαρτυρίες για την αμερικανική επέμβαση.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα παραπλανητικό υλικό μπορεί να διαδοθεί στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα, και πόσο κρίσιμη είναι η επαλήθευση των πηγών.
