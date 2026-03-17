Οι βουλευτές του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, το ντέρμπι Δούκα-Χριστοδουλάκη και το κόστος για την Ασπίδα του Αχιλλέα

Μαθαίνω ότι εντός του Μαρτίου πιθανότατα -αυτό σημαίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες- θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει νεότερα ονόματα βουλευτών, καμιά δεκαριά και κυρίως της ΝΔ. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν περιλαμβάνεται κάποιος υπουργός ή κάποιος που να φέρεται να τέλεσε αδίκημα κατά την άσκηση υπουργικών καθηκόντων, συνεπώς αν αυτό ισχύει τότε η υπόθεση θα προχωρήσει με άρσεις ασυλίας για βουλευτές που περιλαμβάνονται στον φάκελο. Για να ξέρετε, ο φάκελος από Αθήνα έχει φύγει για τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο όπου θα γίνει ένας τελικός έλεγχος και μετά θα επιστρέψει στα μέρη μας για τις περαιτέρω διαδικασίες. Και προφανώς θα δούμε και τις πολιτικές συνέπειες που θα συνοδεύουν τον φάκελο.

Εξεταστική για τις υποκλοπές;

Στο ΠΑΣΟΚ μετά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές που φαίνεται ότι θα προγραμματιστεί τις επόμενες μέρες σκοπεύουν να ζητήσουν σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το ίδιο θέμα με αφορμή τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών στους τέσσερις ιδιώτες, αλλά και τη δήλωση Γκίλιαν ότι οι ίδιοι συνεργάζονται αποκλειστικά με εθνικές κυβερνήσεις και αρχές εφαρμογής του Νόμου. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μια νέα εξεταστική επιτροπή θα δημιουργήσει ένα κλίμα σφοδρής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση στο δρόμο για τις εκλογές. Και σίγουρα θα τους γλιτώσει από ένα ακόμη κύμα εσωστρέφειας που όλα δείχνουν ότι πάει να δημιουργηθεί στο εσωτερικό του κόμματος.

Ντέρμπι Δούκα-Χριστοδουλάκη

Για το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει πλήρως την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω καμία αμφιβολία. Για το ότι οι υπόλοιποι προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο κόμμα επίσης. Το λέω με αφορμή διαρροές όλων των πλευρών για το πόσους συνέδρους ελέγχουν ενόψει του Συνεδρίου του κόμματος που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Βλέπω πάντως ντέρμπι μεταξύ Δούκα και Χριστοδουλάκη, αφού και οι δυο θεωρούν εαυτούς το νούμερο 2 του κόμματος. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε και πιο καθαρή εικόνα.

Η Ασπίδα και το ΚΥΣΕΑ

Με αστερίσκους και επιφυλάξεις πέρασε χθες από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα εμβέλειας 4 δισ. που περιλαμβάνει και την Ασπίδα του Αχιλλέα, τον σημαντικό αντιπυραυλικό και αντι-drone θόλο κατά τα πρότυπα του Ισραήλ που αποκτά η χώρα μας. Το κόστος του προγράμματος είναι γύρω στα 4 δισ. συνολικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, ενώ η συνολική κύρωση θα προέλθει από το ΚΥΣΕΑ που συνεδριάζει την άλλη Δευτέρα και φαντάζομαι θα έχει μια αρκετά ευρεία ατζέντα με δεδομένες τις συνθήκες και την κατάσταση στο πεδίο.

Οι ανακοινώσεις για το Κλιματικό Ταμείο

Δέσμη 25 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 5,3 δις. ευρώ για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν σήμερα το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για εθνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που επεξεργάστηκε το επιτελείο του Χατζηδάκη τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, ανέγερση κατοικιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά κ.α. Το όλο σχέδιο έχει πολύ ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα με επωφελούμενους 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τον κόφτη στην αγορά αλκοόλ και καπνικών στους κάτω των 18

Στην κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει το πώς θα λειτουργήσει ο κόφτης για τα social media στους νέους κάτω των 16 ετών, ωστόσο μια πρόβα τζενεράλε θα αποτελέσει η αυριανή ανακοίνωση του κόφτη στην αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε νέους κάτω των 18 ετών. Η αναγνώριση προσώπου θα αποτελέσει και πρόβα τζενεράλε για την επόμενη απαγόρευση και σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο ψηφιακής πολιτικής θα εξηγηθεί αναλυτικά το πώς θα λειτουργήσει.