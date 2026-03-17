Χατζηδάκης: «Θα παρέμβουμε όταν κατασταλάξουν τα πράγματα»

«Η κυβέρνηση έχει αυτήν την ώρα τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Είμαι επιφυλακτικός γιατί είναι άσχημο για κάποιον σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε σε φάση που τα μελετάμε – όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επερχόμενη κρίση που προκαλεί η εκρηκτική άνοδος στην τιμή του πετρελαίου και η γενικότερη κρίση στην Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται η χώρα μας από την κρίση στη Μ. Ανατολή, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς επηρεάζει τη χώρα μας, όπως και όλες τις άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, αυτήν την ώρα τουλάχιστον, με βεβαιότητα για το πόσο πολύ θα την επηρεάσει. Θα εξαρτηθεί από τη χρονική έκταση και την ένταση αυτής της κρίσης, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτή η κρίση μπορεί να έχει μικρότερες επιπτώσεις από αυτή του 2022 – η οποία πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την έξοδο από την πανδημία – ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, καθώς το φαινόμενο τότε κράτησε για πάρα πολλούς μήνες ενώ τώρα ο πόλεμος διαρκεί για κάτι παραπάνω από δύο βδομάδες. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν «μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί».

Όταν του επισημάνθηκε ότι κινδυνεύουμε με μία καινούργια πληθωριστική κρίση, ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εξαιρετικά έντονο και χωρίς τον πόλεμο, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση κινήθηκε αμέσως στο επίπεδο της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και γι αυτό το λόγο θεσπίσαμε το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψιν ποιο ήταν το κέρδος και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στα πρατήρια βενζίνης αλλά και στο εμπόριο γενικότερα».

«Από κει και πέρα και εδώ και αλλού συζητούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ακριβώς λόγω του ότι είναι νωρίς ακόμα και δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα, δεν έχει διαμορφωθεί μια μόνιμη τάση και άλλα μέτρα: μέτρα στήριξης προφανώς των ευάλωτων και γενικότερα όσων πλήττονται περισσότερο από την κρίση, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί».

Κληθείς εκ νέου να απαντήσει τι μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση και κατά πόσο αυτά μπορεί να μοιάζουν με όσα μέτρα πάρθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα όπου θα φανεί ότι χρειάζεται προτεραιοποίηση σε κάποιες δράσεις, υποστηρίζοντας ότι «αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε κάνει καλό νοικοκυριό όλα τα τελευταία χρόνια.

«Αν ήμασταν εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία ή ακόμα και το 2019, όταν εμείς πήραμε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε αυτά τα περιθώρια, αν ακούγαμε όλους αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα» τα περασμένα χρόνια. Δεν θα υπήρχε αυτή την ώρα η αναγκαία βάση για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Με βλέπετε όμως επιφυλακτικό, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο για κάποιον που βρίσκεται σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες, έστω και δια της τεθλασμένης, όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε, σας είπα, σε μια φάση που τα μελετάμε όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιδράσουν.

Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα, όπως σας είπα προηγουμένως», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Επανερχόμενος στο θέμα των καυσίμων και ερωτηθείς αν ήρθε η ώρα να ξαναδούμε το καθεστώς φορολόγησής τους – δεδομένου ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουμε τη 14η ακριβότερη αμόλυβδη όταν αφαιρέσουμε τους φόρους, αλλά μόλις τους προσθέσουμε ερχόμαστε στην 4η-5η θέση της Ευρώπης – ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «προσπαθούμε να κρατάμε ένα ζύγι στον πληθωρισμό και προσπαθούμε να μειώνουμε όσο περισσότερο γίνεται φόρους. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να γίνεται δυσάρεστη. Και καμιά κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει φόρους.

Αλλά αν την ίδια στιγμή θες να στηρίξεις και κάποιους ευάλωτους, κάποιους που πλήττονται από οποιαδήποτε μορφή κρίσης κτλ, θα πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις. Άρα εδώ πρέπει να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα, και το τι δίνουμε αλλά και το τι εισπράττουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Όσον αφορά το ζήτημα της έκκλησης Τραμπ για στρατιωτική συμμετοχή στα Στενά του Ορμούζ και για το αν υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι σαφώς και μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα της κυκλοφορίας από τα Στενά λόγω της πολύ ισχυρής ναυτιλίας μας – το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου είναι ελληνόκτητα πλοία. Διευκρίνισε ωστόσο πως αυτό «δεν σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε διαδικασίες στις οποίες παγίως είναι προσηλωμένη η Ελλάδα, είτε είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά το ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι «για το θέμα του Ορμούζ δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση» και ότι «η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και σίγουρα θα κινηθεί με το πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα».

Ο κ. Χατζηδάκης τοποθετήθηκε και για το θέμα των υποκλοπών. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Ντίλιαν σύμφωνα με την οποία η εταιρεία του συνεργαζόταν με κυβερνήσεις, ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε αρχικά ότι ο ίδιος ο Ντίλιαν «έχει καταδικαστεί και οτιδήποτε λέγεται από οποιονδήποτε δεν είναι ευαγγέλιο». Στη συνέχεια, αφού επεσήμανε ότι «ο πρωθυπουργός έχει μιλήσει για το θέμα αυτό, σημειώνοντας στη Βουλή ότι επρόκειτο περί λάθους» και ότι «έχει αναληφθεί η πολιτική ευθύνη για το ζήτημα της ΕΥΠ – είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους τόσο ο διοικητής της ΕΥΠ όσο και ο γραμματέας του πρωθυπουργού», υπενθύμισε ότι προφανώς και προσωπικά είναι ενοχλημένος για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του και ότι αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για να θέλει απόλυτη εκκαθάριση του ζητήματος.

«Βλέπω πολλούς από την αντιπολίτευση να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μένα και την ιδιωτικότητά μου. Τους λέω και από εδώ, όπως το έχω πει και στη Βουλή, ότι ενδιαφέρομαι περισσότερο για την ιδιωτικότητά μου και την παραβίασή της από ότι ενδιαφέρονται αυτοί. Τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους, αλλά παρά ταύτα πιστεύω ότι ενδιαφέρομαι περισσότερο. Μόνο που αυτό πρέπει να γίνει θεσμικά. Όταν δείχνουμε σε δικαστικές αποφάσεις και λέμε «αυτή η απόφαση μου αρέσει και αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, εξυμνώ την πρώτη και κατακρίνω την δεύτερη», ε, νομίζω ότι δεν είναι και ο πιο θεσμικός τρόπος για την αντιμετώπιση αυτής».

Ερωτηθείς μάλιστα τι θα κάνει η κυβέρνηση αν η αντιπολίτευση ζητήσει εξεταστική επιτροπή, ο κ. Χατζηδάκης ήταν ξεκάθαρος ότι η αντιπολίτευση δικαιούται να το επιβάλει ούτως ή άλλως βάσει του Συντάγματος εφόσον συγκεντρωθούν 120 ψήφοι.