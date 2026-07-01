Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Κυριάκος Μηστοτάκης για να επισκεφτεί τα στελέχη της ΝΔ που δέχτηκαν εμπρηστικές επιθέσεις.

«Ήρθα να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσα να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Και συνεχίζοντας τόνισε: «Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Και αυτή ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προσβάλουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι πάρα απλοί εγκληματίες.

Ως τέτοιο θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δημοτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες».

Διαβάστε ακόμα: Αφροδίτη Νέστορα: «Απάνθρωπο το χτύπημα, προέχει η υγεία των γονέων μου»

Παράλληλα ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού Γ. Παπαγεωργίου ανέφερε:

«Η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή, δεν τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται. Απαντά με ενότητα, ψυχραιμία και πίστη στους θεσμούς», δήλωσε ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, καταδικάζοντας τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν έχουν καμία θέση η βία, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση ανθρώπων λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες στρέφονται ευθέως κατά της Δημοκρατίας, των θεσμών και του δημόσιου διαλόγου», ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, ευχόμενος «ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και δύναμη σε όσους βρέθηκαν στο στόχαστρο αυτών των επιθέσεων» και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει και θα οδηγήσει άμεσα τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης».