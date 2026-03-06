Οι επαφές Μητσοτάκη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία και ο «πονοκέφαλος» για τα Στενά του Ορμούζ

Με τη χρονική διάρκεια του πολέμου στο Ιράν άγνωστη και τη σύρραξη να εξαπλώνεται, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για αποκλιμάκωση και στην προσπάθεια κοινού ευρωπαϊκού μετώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε χθες με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, Αλ Σίσι, και η νέα επικοινωνία με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η Ελλάδα άλλωστε έδειξε το δρόμο για την αμυντική ενίσχυση της Κύπρου, στην οποία πλέον στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις και Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία.

«Η στάση μας είναι αμυντική. Είναι μία στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρη δήλωση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, ειδικά σε μια περίπτωση, όπως αυτή της Κύπρου, που το κοινό έθνος, οι κοινές διεκδικήσεις, όλα όσα μας ενώνουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Για την αντίδραση της Τουρκίας

Όσον αφορά στην αντίδραση της Τουρκίας για την ανάπτυξη πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο και την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμήνυσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «η Ελλάδα έχει το απολύτως ελεύθερο, αδιατάραχτο δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες χωρίς καμία απολύτως συζήτηση», απορρίπτοντας ως ανυπόστατες τις αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

«Σε μια κατάσταση εμπολέμου που βρισκόμαστε σήμερα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ζήτημα συζήτησης», τόνισε.

Ενημέρωση Νατσιού

Στο μεταξύ ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τον κύκλο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τη θέση της χώρας μας. Στις 12.30 θα δεχτεί τον Πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος ήταν ο μοναδικός πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη που ζήτησε κατ’ ιδίαν ενημέρωση.

Έναντι των αιτημάτων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι στην παρούσα φάση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύγκλησή του.

Κυβερνητικά στελέχη μάλιστα «καρφώνουν» τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αρνούνται την κατ’ ιδίαν ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας δηκτικά πως πιθανόν επιθυμούν τη δημιουργία εντυπώσεων έναντι της ουσιαστικής ενημέρωσης.

Ο «πονοκέφαλος» των Στενών του Ορμούζ

Παράλληλα, το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στραμμένο στις επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα και τις τιμές της ενέργειας, από το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο δημιουργεί μείζον ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί εξαιρετικά καίριο παράγοντα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, πέρα από το αυτονόητο ότι θα πρέπει να προστατεύεται η ναυτιλία», σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, χθες βράδυ στον ΣΚΑΪ. Υπενθύμισε, δε, ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τον εφοδιασμό μέσω θαλάσσης.

Αναφορικά πάντως με τους κινδύνους για την οικονομία, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι. Αναγνωρίζουν βεβαίως ότι εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει μεγάλη διάρκεια οι συνέπειες θα είναι δυσμενείς.

Αλλά τονίζουν ότι η όποια εκτίμηση γι’ αυτό είναι πρόωρη και εστιάζουν αφενός στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από αυτή την περιοχή, αφετέρου στο ότι το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στην αντλία δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές, αλλά με τους φόρους. Συνεπώς όπως λένε η επίπτωση κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη.

Το κόστος μεταφοράς πετρελαίου

Σε κάθε περίπτωση επειδή είναι δεδομένο ότι πιθανοί κλυδωνισμοί των τιμών παγκοσμίως θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να λάβει εφόσον απαιτηθεί έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο εκτάκτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Υπάρχει άλλωστε το προηγούμενο της κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, συνεπώς υπάρχουν και «όπλα» στη φαρέτρα της κυβέρνησης.

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης βρίσκεται κυρίως ο αντίκτυπος του πολέμου στο πετρέλαιο μέσω της επιβάρυνσης στο κόστος μεταφοράς του, δεδομένου ότι από τα Στενά του Ορμούζ προέρχεται περίπου το ¼ των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτό το σενάριο πάνω στο τραπέζι και να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», υπογραμμίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας στην αγορά. Εξ ού και ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση με εντατικούς ελέγχους.