Ορισμένοι επιφανείς επιχειρηματίες είναι σαφές ότι δεν θέλουν τον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, παρά την τραγική απώλεια της κόρης του Λένας, δεν δείχνει να κάνει πίσω από την πρόθεση δημιουργίας κόμματος και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ δημοσίως δεν θα στηρίξει τον Σαμαρά, δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο για να τον αποτρέψει. Όλοι οι παραπάνω κατατείνουν στο σενάριο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική εκτός ΝΔ, άρα πρέπει να δουλέψουν μια άλλη λογική, με φθορά του Μητσοτάκη, ώστε να μην μπορεί να κυβερνήσει και να οδηγηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην έξοδο. Όλα αυτά ο Μητσοτάκης τα ξέρει και τα καταλαβαίνει, γιατί οι συνωμοσίες γίνονται φανερά. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσεις.

Ο Γρηγόρης και οι αντιδράσεις

Συνεχίζω να σας λέω ορισμένα πράγματα αναφορικά με την προοπτική επανόδου του Γρηγόρη Δημητριάδη στα πράγματα της ΝΔ, την οποία δεν την έχω και σίγουρη, αλλά δεν την θεωρώ και απίθανη, ούτε παράλογη. Ξέρω πάντως με ασφάλεια δύο πρόσωπα εντός του κυβερνητικού επιτελείου που καθόλου δεν θα χαίρονταν με ένα τέτοιο σενάριο, καθώς θα σήμαινε ουσιαστική απομείωση της παρέμβασής τους στον Μητσοτάκη. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας ο Μητσοτάκης που είναι σκληρός παίκτης ξέρει τι είναι καλύτερο για τον ίδιον ή μπορεί να το εκτιμήσει…

Παράταση μερικών ημερών

Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει αφήσει κενό το πρόγραμμα του, προετοιμαζόμενός κυρίως για την συνέντευξη Τύπου και τις απαντήσεις στις αρκετές ερωτήσεις που θα δεχθεί. Γι’ αυτό και μαθαίνω ότι μετέθεσε χρονικά για μερικές μέρες τις αποφάσεις για γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ., καθώς δεν έχει λάβει την τελική του απόφαση. Θεωρητικά την άλλη εβδομάδα πρέπει να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να γίνει η δια βοής ψηφοφορία, αλλά αν δεν υπάρχει ακόμα απόφαση, δεν χάθηκε ο κόσμος η συνεδρίαση να γίνει και την παράλλη εβδομάδα. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα δοθεί ο λόγος στους βουλευτές.

Πόλεμος για το καλώδιο

Στον άξονα Αθήνας-Λευκωσίας οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου για οικονομικές μελέτες που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του καλωδίου σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σήμαναν συναγερμό. Στην Αθήνα ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ, κάλεσε τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της, εξηγώντας πως το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πως οι μελέτες που επικαλείται ο Κύπριος υπουργός δεν είναι σε γνώση της Αθήνας. Σήμερα ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για το άτυπο συμβούλιο των υπουργών ενέργειας της ΕΕ και θα θέσει το θέμα προς συζήτηση, ενώ κυπριακές πηγές μου έλεγαν πως στη μεγαλόνησο επίκειται ανασχηματισμός και ίσως αλλάξουν οι ισορροπίες το επόμενο διάστημα.

Δεν πάει στον Τσίπρα ο Φάμελλος

Μπορεί η ΔΕΘ να ξεκινάει το Σάββατο αλλά το ενδιαφέρον για τα όσα θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη ξεκινούν από αύριο. Το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου του Economist θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και η ομιλία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο νυν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να την παρακολουθήσει, αφού θα βρίσκεται σε περιοδεία σε όμορους Νομούς. Πάντως η Κουμουνδούρου θα έχει στραμμένο το μάτι της στο ακροατήριο για να δει πόσοι από τους εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος θα επιλέξουν να βρεθούν στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί.

Κάτι αλλάζει στον νέο ΟΣΕ

Η άμεση σύλληψη 29χρονου που αφαίρεσε καλώδια τηλεδιοίκησης από τον σταθμό του Προαστιακού στους Αγίους Αναργύρους, προκαλώντας ζημιά 8.500 ευρώ, δείχνει πως κάτι αλλάζει στον πολύπαθο σιδηρόδρομο. Η αστραπιαία επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς και της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, η συνέργεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το πρόγραμμα «Αριάδνη 2» για την ασφάλεια στα Μέσα Μεταφοράς, έχει φέρει τις πρώτες επιτυχίες – και, όπως φαίνεται, ακολουθούν κι άλλα.