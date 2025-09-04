Το «πιο λαϊκό καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Tα μέτρα που «κλείδωσαν» και οι 2-3 εκπλήξεις

Με στόχο την παρουσίαση όχι απλώς ενός ακόμα πακέτου οικονομικών μέτρων, αλλά μίας συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης με κλειδί τη στήριξη των μισθωτών της μεσαίας τάξης και έμφαση τις οικογένειες με παιδιά, οι παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεθαύριο Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ έχουν ήδη κλειδώσει. Τουλάχιστον 2 με 3 εξ αυτών βεβαίως κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό προκειμένου να αποτελέσουν την καθιερωμένη μεγάλη έκπληξη δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση το φετινό «καλάθι» περιγράφεται ως «πιο λαϊκό» από τα προηγούμενα και διαβεβαιώνεται ότι η διάρθρωσή του θα είναι τέτοια ώστε τα οφέλη του να γίνουν άμεσα αντιληπτά και κατανοητά στην τσέπη του κάθε πολίτη.

Σαφές επίσης είναι ότι έναντι των προτάσεων της αντιπολίτευσης για μειώσεις έμμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ, μέρος των οποίων υπολογίζεται ότι «ενθυλακώνουν οι ενδιάμεσοι», η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση άμεσων φόρων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι έχουν βέβαιο αποτέλεσμα ως προς την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

«Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, καθώς όπως επισημαίνουν «με τη μείωση άμεσων φόρων η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3.

«Η μείωση που θα κάνουμε θα πάει 100% στις τσέπες των φορολογουμένων σε μια περίοδο που είναι διπλά χρήσιμη λόγω της ακρίβειας. {…} Η φιλοσοφία των μέτρων είναι συνδεδεμένη και με τα μέλη της οικογένειας. Όσα περισσότερα μέλη έχεις τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η φοροαπαλλαγή», τόνισε.

Αλλαγές στις κλίμακες φορολόγησης

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων είναι σίγουρη και μένει να αποσαφηνιστεί ποιοι θα είναι εντέλει οι νέοι ενδιάμεσοι συντελεστές που θα προστεθούν σε όσα γνωρίζουμε, ώστε να εξορθολογιστεί το σύστημα και να μεταφραστεί σε απτό όφελος για τη λεγόμενη μεσαία τάξη που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής κρίσης.

Ταυτοχρόνως οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να έχουν κλειδώσει και οι αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια ακινήτων σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της υποδηλωμένης υποβολής τους. Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι επίκειται νέος ενδιάμεσος συντελεστής περί του 25% από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ, με τους υπόλοιπους συντελεστές να παραμένουν αμετάβλητοι. Ενώ έντονα ακούγεται και το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια με μία σειρά από κριτήρια.

Πάντως, με το πλέγμα των μέτρων πλέον οριστικοποιημένο, κοστολογημένο και δίκαια κατανεμημένο, το βλέμμα του κυβερνητικού επιτελείου στρέφεται στην επόμενη μέρα με δύο κυρίαρχα στοιχήματα. Ο αντίκτυπός τους να είναι πράγματι άμεσος στον προϋπολογισμό κάθε ελληνικού νοικοκυριού και αυτό να αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, καταδεικνύοντας ανάταξη των ποσοστών της ΝΔ, ώστε αυτά να γεννούν προσδοκίες προσέγγισης της αυτοδυναμίας που έχει διακηρυχθεί ως γαλάζιος στόχος για το 2027.

Τι θα γίνει με τον 13ο μισθό στο δημόσιο

Ως προς την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο για την οποία επιμένουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δη το ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων το μεικτό κόστος του μέτρου ανέρχεται κοντά στα 1,4 δις, συνεπώς η υλοποίησή του θα στερούσε τη στήριξη άλλων κοινωνικών κατηγοριών όπως οι συνταξιούχοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες «για τους οποίους μεριμνούν οι μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός» συμπεριλαμβανομένων όπως υπογραμμίζεται των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

«Ήδη πάντως με το ξεπάγωμα των μισθών στο δημόσιο από το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς», υπογραμμίζουν ταυτόχρονα κυβερνητικές πηγές.

Τέλος, στην τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν – αποκρούοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης – ότι το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα κατανεμηθεί δεν είναι από «τα “ματωμένα” πλεονάσματα που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο», αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη που επήλθε μεταξύ άλλων και από την αύξηση των επενδύσεων.