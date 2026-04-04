Οι στιχομυθίες Σκρέκα και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι κρατικό χρήμα, κανένα πρόβλημα - Θα γίνει χαμός»

Στα χέρια των βουλευτών βρίσκεται πλέον η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα για άρση ασυλίας 11 γαλάζιων πολιτικών, βουλευτών και υπουργών.
Η υπόθεση συνοδεύεται από εκτενές υλικό τηλεφωνικών συνομιλιών, οι οποίες φέρονται να αποτυπώνουν παρεμβάσεις και πιέσεις για τη διαχείριση επιδοτήσεων, αναφέρει η ΕΡΤ.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, ο οποίος, αν και δηλώνει αθώος, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι συνομιλίες «φωτιά»
Σε τηλεφωνικές συνομιλίες του Σεπτεμβρίου του 2021, συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ:
Διάλογος (11/09/2021):
- Συνεργάτης: «Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται… είναι τριάντα επτά άτομα με τα βιολογικά»
- Δ. Μελάς: «Αφορά τον Μ…»
- Συνεργάτης: «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;»
- Δ. Μελάς: «Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ει…είχε είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη…Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει».
Σε άλλο σημείο της δικογραφίας συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνει νέα επίκληση στο όνομα του Κώστα Καραμανλή.
Διάλογος (05/11/2021):
- Συνεργάτης: «Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του»
- Δ. Μελάς: «Για κρατικά χρήματα πρόκειται»
- Συνεργάτης: «Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;»
- Δ. Μελάς: «Δεν υπάρχει»
- Συνεργάτης: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλή, θα το κάνουμε».
Μπουκώρος: «Θα αυτοκτονήσω πρόεδρε»
Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, δίνει τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ζητούσε να βρεθεί λύση για να βοηθήσει ένα ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε εκτός πληρωμών και αντιμετώπισε πρόβλημα επιβίωσης.
Διάλογος:
- Χρ. Μπουκώρος: «Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε.. έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε.. Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;»
- Δ. Μελάς: «Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί».
Σκρέκας: «Χαμός θα γίνει, στο χέρι, κατάλαβα»
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και στιχομυθία του βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Διάλογος (24/09/2021):
- Κ. Σκρέκας: «Χαμός για πες. Για το Β. θα γίνει;»
- Δ. Μελάς: «Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα»
- Κ. Σκρέκας: «Για το Β. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα γίνει;»
- Δ. Μελάς: «Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα το φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο»
- Κ. Σκρέκας: «Ωραία ωραία»
- Δ. Μελάς: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά»
- Κ. Σκρέκας: «Χεράτα, κατάλαβα»
