Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεισήμισι ώρες η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο Μανώλης Ορφανουδάκης, εκπρόσωπος για τη φυτική παραγωγή της Κρήτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο άκουσαν τα ζητήματα που τέθηκαν αναφορικά με τον κλάδο που εκπροσωπεί και ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε όσα έθεσαν οι παραγωγοί για το κόστος παραγωγής, τους εργάτες γης, την κλιματική αλλαγή και τις θερμοκηπιακες καλλιέργειες.

Παράλληλα, ο κ. Ορφανουδάκης επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες τους άκουσαν με «μεγάλο ενδιαφέρον» τα προβλήματα που έθεσαν, ενώ από την πλευρά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένουν τις απαντήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το μπαλάκι είναι στο γήπεδο κυβέρνησης και να δείξει ότι θα κάνει πράξη».

Ο Μάρκος Λέγγας, εκπρόσωπος από τον κόμβο Κιάτου, ανέφερε ότι συζητήθηκαν συγκεκριμένες κοτσολογημένες προτάσεις, ενώ ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει κοινοβουλευτικός διάλογος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο κ. Μξτσοτάκης μίλησε για βελτιώσεις στα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα, όπως ένταξη σε χαμηλό ρεύμα και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα οφέλη, στήριξη στη μηδική, σύσταση επιτροπής για τις νόσους στα ζώα, αφορολόγητο πετρέλαιο με μείωση 51 λεπτά στην αντλία κλπ.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις σε όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες

Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ Νέοι αγρότες Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών Πράσινη μετάβαση Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές Ενίσχυση θερμοκηπίων Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία Εργάτες γης ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού Εκπαίδευση αγροτών Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης Τιμές φυτοφαρμάκων Ευλογιά