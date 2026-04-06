ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι από τους «11» θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας - Η διαδικασία

Μπροστά σε κομβικές εξελίξεις βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ -το οποίο διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- περνάει στο επόμενο και καθοριστικό του στάδιο εντός του Κοινοβουλίου.

Αύριο, Τρίτη 7 Απριλίου, το βάρος μετατοπίζεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία συνεδριάζει με αποκλειστικό αντικείμενο το αίτημα άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στη δικογραφία.

Δια ζώσης εξηγήσεις ή υπομνήματα: Οι επιλογές των βουλευτών

Ο κανονισμός της Βουλής παρέχει στους εγκαλούμενους βουλευτές την ευχέρεια είτε να βρεθούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Επιτροπής για να δώσουν προφορικές εξηγήσεις, είτε να καταθέσουν τις θέσεις τους εγγράφως, μέσω σχετικού υπομνήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συντριπτική πλειοψηφία των «11» αναμένεται να επιλέξει την ασφαλή, νομική οδό της κατάθεσης γραπτού υπομνήματος. Ωστόσο, θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Τουλάχιστον ένα με δύο κορυφαία στελέχη προτίθενται να δώσουν το «παρών» δια ζώσης. Ειδικότερα, ο Μηταράκης και ενδεχομένως ο Κώστας Τσιάρας, σχεδιάζουν να παραστούν αυτοπροσώπως.

Στόχος τους είναι να τοποθετηθούν πολιτικά και νομικά επί των στοιχείων της δικογραφίας και να ζητήσουν, οι ίδιοι, την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου να διευκολυνθεί πλήρως η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο γρίφος για τα «βαριά» ονόματα: Καραμανλής και Παπακώστα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα κρατήσουν στελέχη που αντιμετωπίζουν βαρύτερο νομικό κατηγορητήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από τον φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπάρχουν περιπτώσεις που αγγίζουν τον βαθμό του κακουργήματος, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στον Καραμανλή και την Παπακώστα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν υπάρχει καμία σαφής εικόνα για το πώς θα επιλέξουν να κινηθούν αύριο απέναντι στα μέλη της Επιτροπής και αν θα περιοριστούν στην υποβολή ενός αυστηρά τεχνοκρατικού νομικού υπομνήματος.

Ο οδικός χάρτης μέχρι την κάλπη της Ολομέλειας

Η αυριανή ακρόαση αποτελεί μόνο την αρχή μιας αυστηρής κοινοβουλευτικής αλληλουχίας. Ο οδικός χάρτης των επόμενων κινήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αφού η Επιτροπή Δεοντολογίας ακούσει τους βουλευτές και παραλάβει τα υπομνήματά τους, θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση, όπου οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων θα τοποθετηθούν ξεκάθαρα και θα διατυπώσουν τις προθέσεις τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα διαμορφωθεί ένας πλήρης φάκελος, ο οποίος θα διανεμηθεί στο σύνολο του Σώματος.

Η τελική λέξη ανήκει στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κρίσιμη συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Εκεί, οι βουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν για την τύχη των συναδέλφων τους μέσα από ονομαστική ψηφοφορία.

Νέα «βόμβα» στη Βουλή: Συμπληρωματική δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Ενώ το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να διαχειριστεί τον πολιτικό αντίκτυπο του πρώτου μεγάλου φακέλου, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο (7/4) αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή και μία νέα, συμπληρωματική δικογραφία.

Αυτός ο νέος φάκελος βάζει στο «μικροσκόπιο» της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο ακόμη «γαλάζιους» βουλευτές: τον Αθανασίου και τον Χατζηβασιλείου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που διευρύνει ακόμα περισσότερο τον κύκλο των ελεγχόμενων προσώπων, μετατρέποντας την υπόθεση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων στον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» της κυβερνητικής πλειοψηφίας.