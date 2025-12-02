ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για μαύρο χρήμα οι καταθέσεις Σεμερτζίδου, Μαγειρία, Στρατάκη για τα λαχεία

Στη δικαιοσύνη και στην Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποφασίστηκε -κατά πλειοψηφία- να διαβιβαστούν άμεσα οι καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Πόπης Σεμερτζίδου, του Ανδρέα Στρατάκη και του Χρήστου Μαγειρία, σύμφωνα με τις οποίες κέρδισαν τυχερά παίγνια και λαχεία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την πρόταση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, υπερψήφισε μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης απείχαν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας τη ΝΔ για επικοινωνιακό σόου και προσπάθεια ευτελισμού και κοροϊδίας της Εξεταστικής Επιτροπής.

Είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και των εισηγητών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταλόγισαν «επιλεκτική επιλογή των μαρτύρων των οποίων οι καταθέσεις θα αποσταλούν στην δικαιοσύνη σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τα γαλάζια στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Εμείς ζητάμε να σταλούν άμεσα προς έλεγχο οι καταθέσεις των συγκεκριμένων μαρτύρων για να διαπιστωθεί πως κερδήθηκαν και ποια ποσά ώστε να λάβουν τέλος τα παιδικά επιχειρήματα της Αντιπολίτευσης, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε την ανάγκη «να ελεγχθούν άμεσα από το ΣΔΟΕ οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου και του κ. Στρατάκη και τα αποτελέσματα να σταλούν στην Εξεταστική, ώστε τα μέλη της να έχουν στα χέρια τους αξιόπιστα στοιχεία.

Παράλληλα απέρριψε την πρόταση της ΝΔ για τη διαβίβαση στη δικαιοσύνη μόνο των καταθέσεων των τριών μαρτύρων, τονίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση την αποδέχεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα διαβιβαστούν και άλλων κρίσιμων μαρτύρων, όπως των Κυριάκου Μπαμπασίδη, Ελευθέριου Ζερβού και Δημήτρη Ντογκούλη.

«Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να ελεγχθεί και η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου στενού συνεργάτη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη, για το αδίκημα της ψευδορκίας», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

«Αν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη να έχει γίνει ο έλεγχος από τις ελεγκτικές αρχές για όλα τα πρόσωπα και να προσκομιστούν μέχρι την Πέμπτη τα στοιχεία για να δούμε πως κέρδισαν ή αν αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα», ανέφερε από την πλευρά του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Νωρίτερα, ομόφωνα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, απέρριψαν το αίτημα της υπεύθυνης ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δέσποινας Μαρκοπούλου να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών.

Τόσο η ΝΔ όσο και η αντιπολίτευση, χαρακτήρισαν απολύτως αβάσιμους τους ισχυρισμούς που επικαλείται στην επιστολή της καθώς έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενη, ενώ τονίστηκε ότι όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση.