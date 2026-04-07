Οι 11 βουλευτές της ΝΔ, πουεμπλέκονται στη μία από τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν αθώοι και ζητούν την άρση της ασυλίας τους.

Οι 9 βουλευτές από τους 11, έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολίας της Βουλής, καταθέτοντας έγγραφο υπόμνημα.

Και οι εννεά στα υπομνήματά τους τονίζουν την αθωότητά τους και ζητούν να προχωρήσει η βουλή στην άρση της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 11 βουλευτές, το «παρών» έδωσαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του στο Περιστύλιο, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής.

Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.

Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Από την πλευρά του, ο Νότης Μηταράκης ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων άδεια άσκησης ποινικής δίωξης

-για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις:

1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ' εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α', 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα,

2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή (άρθρο 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και

3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 3 Ν.4689/2020) εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου,

-καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις:

4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ' εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, Μαξίμου Σενετάκη του Γεωργίου, Χρήστου Μπουκώρου του Γεωργίου και Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου, ώστε να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός των άλλων και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών (π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων).