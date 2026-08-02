Απολύτως ψευδές και αποκυήματα φαντασίας χαρακτηρίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε ανακοίνωσή του, και καλεί την εφημερίδα να ανασκευάσει.

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα "Εστία" αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία "επιχειρηματία" με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη» σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης.

«Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης».

«Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας» τονίζει.

«Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προσθέτει, «η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα».

«Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί».

«Κατ' ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα» καταλήγει.

Το πρωτοσέλιδο της Εστίας

Διαψεύδουν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Και τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ προχώρησαν σε κατηγορηματική διάψευση αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δείπνο με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάνουν λόγο για «ακραίως ψευδή», «ανυπόστατα», «συκοφαντικά» και «προσβλητικά δημοσιεύματα».

Ειδικότερα, με σημερινή ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι διαψεύδει «απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Εστία της Κυριακής', με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για ‘συγκυβέρνηση παραγραφής'». Καλεί την εφημερίδα «να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα». «Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο» σημειώνει.

«Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζει η κ. Διαμαντοπούλου.

Διαψεύδω απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για «συγκυβέρνηση παραγραφής».



Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να… — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) August 2, 2026

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης γνωστοποίησε χθες το βράδυ ότι απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr «για το απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα που ανάρτησε υπό τον τίτλο: ‘Αποκλειστικό: Χριστοδουλάκης, Διαμαντοπούλου και "γαλάζιος" ισχυρός άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία…' και και υπότιτλο: ‘Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις, οι έντονες πιέσεις της αγοράς για να αποφευχθεί η ακυβερνησία και το μεγάλο δίλημμα απέναντι στις επίσημες απαγορεύσεις του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη Δεξιά.'.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει στην ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook όπου και δημοσιοποιεί το πλήρες περιεχόμενο του εξωδίκου που απέστειλε: «Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά! Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία. Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής».

Ο κ. Χριστοδουλάκης δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, όπως αναφέρει, «ότι οι προσπάθειες πολιτικής στοχοποίησης και σπίλωσης της προσωπικότητάς μου, αλλά και του πολιτικού μου χώρου, δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δημόσια δράση μου. Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση θα αφορά και οποιονδήποτε άλλον αναπαράγει αντίστοιχες ψευδείς ειδήσεις».



